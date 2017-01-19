国内首个“近视ICL专科门诊”正式成立

上海2017年1月19日电 /美通社/ -- 2017年1月8日，“近视ICL专科门诊”在复旦大学附属眼耳鼻喉科医院正式成立。作为STAAR Surgical公司举办的2017“ICL高峰论坛”上的一个重要环节，周行涛教授、王晓瑛教授、沈晔教授、刘磊教授、杨亚波教授、邓应平教授、余克明教授等七位近视矫正专家共同见证了这一历史时刻。

复旦大学附属眼耳鼻喉科医院作为全国范围内唯一一所集眼科和耳鼻喉科医疗、教学、科研为一体的三级甲等专科医院，在近视矫正领域一直处于行业领先。由于其医疗服务辐射全国各地，医院门诊量逐年递增，每年都有大批的近视患者前来医院咨询就诊，其中就包括越来越多的患者选择ICL晶体眼镜。

来自复旦大学附属眼耳鼻喉科医院的周行涛教授表示，自ICL亚太培训基地成立以来，我国屈光手术专家们协同提高，ICL在规范稳健中成长。本次“近视ICL专科门诊”的成立，标志着近视诊疗有了更加专业的技术和诊断流程，可实现让更多的近视眼患者摘镜，让他们接受更专业指导的目的，这是复旦大学附属眼耳鼻喉科医院在近视矫正方面的重磅之举。同时，“近视ICL专科门诊”致力于近视眼治疗以及ICL专科的研究，能更好地推进全国的近视矫正工作，实现了整个屈光手术行业里程碑式的飞跃。

“高清”理念以患者安全为本

周行涛教授透露，“安全”是该院近视门诊的核心技术理念。ICL晶体眼镜不切削角膜、视觉质量更好，是全球公认的安全近视矫治技术之一。复旦大学附属眼耳鼻喉科医院在ICL近视矫治方面一直走在前列，“近视ICL专科门诊”的成立，充分体现了该院在近视ICL方面的综合实力和示范作用。

ICL -- 高清视界引领者

ICL（Implantable Collamer Lens）又叫“晶体眼镜”，它不切削角膜，通过微创手术将晶体植入眼内，对角膜无损伤，因而完整保留了眼睛生理结构和调节功能，矫正之后可获得高清的视觉质量，远超配戴框架眼镜和隐形眼镜的视力。

长期大量的临床应用结果表明，该技术具有长期的安全性、有效性、可预测性和稳定性、已在全球60多个国家和地区得到了广泛的应用，全球超过600,000例成功植入。尤其在亚太地区，ICL近5年来正以每年56%的速度增长，成为近视患者摆脱眼镜、恢复清晰视觉的屈光矫正方式。



ICL晶体眼镜

从ICL晶体眼镜的发展历程看，它的成熟、安全在临床实践中也是显而易见的。

ICL于1997年在欧洲推广应用，2005年得到FDA认证，迄今为止已经在全球开展了20年，在中国开展10年。目前，在全球范围内每6分钟就有一枚ICL被植入。

ICL晶体眼镜在保证手术者安全的前提下，还能使近视者获得清晰、舒适的视觉质量。专家指出：ICL晶体眼镜采用个体化手术设计，每一枚ICL晶体都是根据患者眼睛情况特殊定制的。ICL晶体植入式近视手术时间短、切口小、恢复快、无疼痛感。

植入后，ICL在虹膜和晶状体之间的房水中舒展开。由于材料与人自然晶状体接近，ICL晶体材料在人眼内不会被识别为“异物”，而且高融合，高亲水，可长期稳定地呆在眼睛里面。因此，ICL晶体眼镜十分安全。患者术后满意率达到99%。



高清视界 自由追寻

FDA（美国食品和药物管理局）对ICL术后的随访结果如下：

美国眼科学会-FDA临床试验：应用ICL矫正近视的3年随访，由FDA进行的临床试验的3年随访结果“支持ICL植入手术矫正近视的安全性、有效性和可预测性”。

对294例患者526只眼的3年随访数据得出以下结果：

99 %的患者对其手术结果感到满意或非常满意。 95%的患者的术后视力达到或超过20/40，其中大部分患者视力超过20/20。 术后视觉效果稳定，在随访期间未发生变化。

正是由于ICL晶体眼镜可极大改善近视患者的视觉质量，进而改善他们的生活质量，为他们带来一种前所未有的自由生活，所以ICL专科门诊的成立，无疑将为广大近视患者提供更好的服务及更优的选择。