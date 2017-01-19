引进普京点赞的《装甲战争》 空中网想用游戏撬动整个军武生态

北京2017年1月19日电 /美通社/ -- 众所周知，“普京大帝”上天能开战斗机，下海能驾核潜艇。但却鲜有人知，普京不仅在现实世界玩转军武，在虚拟世界也不遑多让。2015年，普京在俄罗斯科技展上试玩游戏《装甲战争》，其中所搭载的俄罗斯最新阿玛塔坦克，就令其龙颜大悦。日前，这款有幸获得普京点赞的军武游戏，被国内游戏商空中网独家代理，即将登陆国内市场。

在登陆中国前，《装甲战争》已在海外市场运营半年，全球用户超过1000万。其中美服180万，欧服300万，俄服700万。



“普京也是热爱军事的人，他很乐意看到更多优秀军事游戏在俄罗斯出现。所以他看到这个游戏，就觉得很棒。”空中网执行副总裁程宇表示。

此前，空中网已经拥有三款军武游戏 -- 《坦克世界》、《战机世界》、《战舰世界》。其中《坦克世界》全球用户突破1.2亿，中国市场份额极大。



“虽然军事游戏看起来是一个非常核心化的游戏类型，但其实很多男性用户心里都有军武情结。多数男人爱枪、车等对吧？我们满足了三分之一的需求甚至更多。”空中网执行副总裁程宇说道。

要有中国装备



随着近年来国内军武游戏的发展，玩家的本土化需求日益强烈。



一方面，国内军迷在国家和民族意识上非常敏感。相对于欧美用户，比起单纯把游戏当做一种纯粹的娱乐，国内玩家还希望透过军武游戏表达爱国情节。

“他们对于不喜欢的一些国家，排斥心理会更强。”程宇说。为此，空中网也在《装甲战争》中做出相应本地化处理，比如搭载了代表了中国国防力量崛起的99改坦克、09式装甲车等最新装备。

另一方面，相对于花样繁多、迭代迅速的其他游戏类型，传统军武游戏玩法相对单一，升级玩法迫在眉睫。《装甲战争》中结合现代战争主题，添加了众多DIY个性化元素以及多样的PVE模式，同时开启最多可容纳30人的PVP对战。

《装甲战争》游戏视频：https://v.qq.com/x/page/k0365pd1ixm.html

相较于国外同类兴趣群体，军武用户的社区化程度明显不足。一是由于受东方文化的影响，国人多中庸内敛，不太主动表达自己的情绪或想法。二是由于军武玩法太少，用户之间缺乏交流的动力和平台。空中网正是发现了这种问题的存在，才更希望在军武属性的社区人群上深耕细作。



社区化的好处显而易见。能给军武市场产业链带来良好的反馈，用户的需求能够被迅速发现解决，用户之间也能加深交流，最终促进整个产业发展。



发展社区化，空中网还有一个理由，就是吸引年轻用户。



程宇也表示：“我们也不希望这种军事文化，这种对国防关注和对军队的感情，到我们这代就截止了。我们给自己一个使命，就是把军武文化传递下去，所以我们会更多去关注年轻用户。”

未来两三年军武游戏市场仍是一片蓝海



眼下，国内的军武、泛军武游戏，甚至是结合中国风的冷兵器或奇幻、科幻军武等领域，已经出现了众多有益的尝试。比如泛军事手游领域的《COK列王的纷争》，腾讯、网易这样的大厂也纷纷试水。



但程宇认为，军武游戏拓展的空间还非常大，未来两到三年，整个军武游戏市场仍是一片蓝海。



光从游戏类型上来说，目前市面上军武游戏大部分是射击游戏，包括这次的《装甲战争》，仍有更多的军武游戏类型可待开拓。



空中网此前的主要战略伙伴，是知名全球的白俄罗斯军武游戏大厂Wargaming。通过代理其核心产品《坦克世界》和《战舰世界》，空中网得以跻身军武游戏第一梯队。



而这次的《装甲战争》，空中网与同样凭借《辐射》等系列大作的明星工作室 -- 美国黑曜石娱乐达成了新的合作。

“这也是空中网战略的一个重要调整。”程宇说，他同时表示，通过这款新游戏的成功发布，来延续军武游戏业务的生命力和增长，为空中网整个军武生态平台的用户规模和现金流实现有力的支持，使公司有余裕去进行中长期战略拓宽，是空中网代理这款游戏的重要诉求。

军武之路

手握8000万经济实力较强的军迷用户，空中网商业化之路走的相当平稳。



在2016年宣布私有化、从美国退市后，空中网CEO王雷雷曾表示，“要回归一种创业心态和文化，重新找回艰苦奋斗的精神”。



游戏用户具有二次元属性，再加上军迷群体特殊的敏感性，对于空中网来说，鲁莽加速商业化，可能会引起用户强烈反弹。



“所以在商业化上其实我们一直走的是非常平稳，而不是非常激进的一个方式。”程宇说。

在空中网用户中，男性占绝大多数，游戏的平衡性显得更加重要。尤其是空中网想做从爷爷到孙子都在玩的军武游戏，这就意味着不同用户的付费能力存在很大差距。“所以我们更多希望把用户作为一个整体来考虑。”程宇说。



这种公司风格明显受到CEO王雷雷的影响。作为核心老军迷，王雷雷在国内军迷群体中颇有名气。王雷雷曾表示，“打造一个集游乐、视听、互动体验、VR、餐饮住宿、周边为一体的军武乐园是我个人的理想，但还需要配合公司整体规划。”

军迷群体有很强烈的军队色彩，核心军迷的需求对于大众军迷有相当影响力。“先了解他们想要什么，把他们想要的内容稍稍弱化一些，其实就能够覆盖泛军迷用户。然后在此基础上再娱乐化一些，就能覆盖非军迷的军事游戏用户。”程宇说。



程宇认为，在空中网王雷雷起到了精神领袖的作用。凝结团队、指引方向，是空中网“三块拼图”之一。



剩下两块拼图，一是“专注”。2013年，空中网决定专注军武游戏，此后一直坚持走在这条路上，并未对外界繁华变幻动心。二是，因势而变。“专注的同时做宽做深，从两个维度进行尝试，不断地随着市场和用户的发展在发展，与更多的合作伙伴接触。”

对于代理《装甲战争》及未来在军武游戏领域的布局，空中网CEO王雷雷在品鉴会现场表示：“空中网经过多年努力已经形成了一道独特的军武文化风景线，未来空中网将继续用军武文化，为用户创造更多的价值，提供优质的服务。”