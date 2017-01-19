蓝汛首鸣：超大规模数据中心的范本

北京2017年1月19日电 /美通社/ -- 十三五规划提出，促进大数据、云计算和物联网的广泛应用，可以想象，未来几年对超大规模数据中心的需求将有增无减，有力支撑ICT创新应用的落地。在超大规模数据建设驶入快车道之际，蓝汛拔得头筹，于2016年6月正式运营蓝汛首鸣数据中心，以9栋数据中心大楼、1栋内容交换中心和15,000个机柜的规模成为超大规模数据中心的范本。近日，已有多家企业陆续入驻蓝汛首鸣。由人民网与蓝汛合作建设的人民网数据中心楼（蓝汛首鸣3号楼）也于1月16日宣布落成。

超大规模的范本

何谓超大规模数据中心？2013年2月，工业和信息化部联合国家发改委、国家能源局等五部委出台了《关于数据中心建设布局的指导意见》。《意见》明确，超大型数据中心是指规模大于等于10000个标准机架的数据中心；大型数据中心是指规模大于等于3000个标准机架小于10000个标准机架的数据中心。

着眼于大规模、高等级数据中心的使用需求以及市场缺口，蓝汛凭借多年的IDC、CDN运营管理经验优势、互联网资源整合优势和业务资源优势、为中国互联网行业、移动互联行业及传统行业量身打造了超大规模的高端数据中心 -- 蓝汛首鸣。

首先，蓝汛首鸣选址北京市顺义区天竺综合保税区，总建筑面积达到80000平米，拥有9栋数据中心大楼和1栋内容交换中心，全部投入运营后能为市场提供约15,000个机柜，是截至目前北京市场上规模最大的第三方数据中心园区，

其次，该园区为蓝汛首鸣自有土地产权，无论是最初的设计，还是中期的建设，抑或是后期的运营维护，均由蓝汛首鸣独立操作，从而最大限度地保证入驻用户的业务可持续性发展。



蓝汛首鸣机房配电室

再次，为保证首鸣园区的机房用电，蓝汛首鸣引入真正的双路市电，总供电量达105MW。其中，首鸣数据中心园区110kV变电站主要是为了向首鸣数据中心进行供电，电力稳定、充足，为首鸣数据中心99.99%电力可靠性提供保障；其次，新国展110kV变电站北侧已建隧道井 --> 裕翔路（向南） --> 安华街（向东） --> 京密路（向东） --> 接出口加工区出口电缆隧道井 --> 进园区，电缆隧道的大致长度约3.7公里。

最后，由于业务发展的差异化，越来越多的企业倾向采用定制化的数据中心租赁服务。在定制化方面，蓝汛首鸣可提供机柜租赁、机场租赁、独栋数据中心长期租赁等多种租赁方式，并能够按照客户需求实现电力定制以及灵活多样的专线互联。

引领潮流的网络设计

随着云计算、SDN/NFV等新技术浪潮的引入，数据中心的网络同样需要进行革命的技术创新。首鸣园区利用最新的数据中心互联技术（DCI），通过全光纤网络进行整个园区互联，在园区每栋楼宇之间部署288芯*6的光纤网络传输通道，实现数据中心互联。



蓝汛首鸣机房

在弹性环或通过使用全功能WDM和CPO-T设备的网状体系结构进行部署，这些全功能WDM和CPO-T设备包括ROADM、分组/OTN交换和SONET/SDH将整个园区网络进行虚拟化。

开放的数据中心

蓝汛首鸣数据中心定义为完全开放的第三方数据中心，入驻园区的用户可自由选择网络带宽，这既包括电信运营商的网络，也包括蓝汛自身运营的网络，亦包括第三方运营的网络。

目前，蓝汛首鸣受到了包括政府、媒体机构、互联网公司等多方的青睐，已向市场推出1,500个机柜。由于可以实现高度定制化，也吸引了一大批金融、安全等方面的行业客户，预计2017年上半年将有3,500个以上机柜投入运营。



蓝汛首鸣内部办公环境

凭借超大的规模、国际级的建设标准、高度的稳定性以及灵活的定制化方案，蓝汛首鸣将引领引领国内传统数据中心向高端数据中心变革，推动客户体验的又一次升级，将助力众多企业客户实现业务的腾飞。