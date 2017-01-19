美国好莱坞明星汉堡餐厅Wahlburgers即将登陆中国

凯世酒店集团与Wahlburgers强强联手，大力开拓亚洲市场

洛杉矶2017年1月19日电 /美通社/ -- 由知名主厨Paul Wahlberg与其明星兄弟Mark Wahlberg和Donnie Wahlberg三人共同创建的美国好莱坞明星汉堡餐厅品牌Wahlburgers今日宣布将携手凯世酒店集团 (CHG) 在2017年大力开拓亚洲市场，首批Wahlburgers餐厅计划落户中国上海和香港。



庆祝仪式现场



Wahlburgers共同创始人

Wahlburgers与凯世酒店集团于1月17日在美国好莱坞举办活动，共同庆祝此次合作。Wahlburgers主厨Paul Wahlberg，以及著名制片人、好莱坞影星Mark Wahlberg，出席了此次活动。兄弟二人发表了致辞，分享了品牌的发展计划，并用Wahlburgers标志性的主厨特制汉堡和炸薯块亲自款待了现场宾客。

“我们对在亚洲市场发展与成长的大好机会倍感兴奋。”Wahlburgers首席执行官Rick Vanzura先生在谈到此次合作时表示，“拥有一个了解市场、实力雄厚的合作伙伴至关重要。我们深信与凯世酒店集团的合作将大大提升Wahlburgers品牌的服务水平，并进一步增强品牌实力。凯世一直致力于服务家庭、回馈社会，希望通过美食将不同的人凝聚在一起，这也正是Wahlburgers的理念。经过与凯世的通力合作，我们得以确认首批在北美以外的餐厅项目。我们期待与凯世共创辉煌。”

凯世酒店集团 (CHG) 是总部位于香港的国际酒店品牌推广与管理公司，在亚洲区域以卓越的运营水准和对企业社会责任的关注而著称。凯世酒店集团首席执行官Alexander Mirza先生表示：“现在是进入亚洲市场、尤其是中国的绝佳时机。在中国，大体量的休闲购物中心仍在急剧增加，配套的餐饮空间也在不断扩大，业主们欣喜地看到因此而带来的客流量和收入的大幅上升。”

“国际餐饮品牌在中国大型商场和机场都受到广泛的欢迎，这个特点也将为Wahlburgers在包括中国在内的亚太市场带来巨大的发展机遇。”Alexander Mirza先生继续说道。

事实也验证了Wahlburgers这一国际品牌的的吸引力。目前，多个开发商已和凯世酒店集团签订协议，承诺在其商业项目中纳入Wahlburgers好莱坞明星汉堡餐厅。其中，中国的首批Wahlburgers餐厅将落户上海和香港；位于武汉和杭州的开发商也已签约开设Wahlburgers餐厅；而泰国的Big Ho公司则将在风靡泰国北部的Big C超级中心连锁店内开设20家Wahlburgers餐厅。

此外，深谙中东和非洲市场的Arjomand集团也将作为合作伙伴，为此次扩展计划提供大力支持。Arjomand集团是一家在中东和非洲地区拥有多家企业的控股公司，旗下包括房地产和制造业等多元化产业。Arjomand集团目前是凯世酒店集团投资人之一。

通过此次合资，Wahlburgers与凯世酒店集团计划未来五年内在中国及其周边地区开设100家餐厅。而随着战略合作的不断推进，Wahlburgers也有望在不久的将来在亚太市场的购物中心、主题公园、住宅与办公开发项目、酒店与度假村等遍地开花。