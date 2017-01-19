春节大假，来广元利州过新春

北京2017年1月19日电 /美通社/ -- 2017新春即将到来，大家怎么过？辛苦工作一年后，大家还在为去哪里度假而发愁吗？赏雪、康养、泡温泉、感受别样的冬日体验，已经成为越来越多游客的选择。如果这也正巧是你出行的心动理由，那么请到利州来，在这儿放松身心。

最爱四川旅游网从利州区旅游局获悉，为了方便大家在利州嗨玩过新春，特推出三条主题线路和五条精品线路供游客选择。

女皇故里文化游

利州是中国历史上唯一的女皇帝武则天的出生地。“女皇之都”无疑是这座城市最响亮的招牌。

在这里，最有名的小吃叫女皇蒸凉面，最好看的建筑是金黄琉璃瓦的凤凰楼，最热闹的一天是最神圣的9月1日“女儿节”。

在皇泽寺，人们能看到女皇石刻的真容。广元的经典总是与女皇的一切有关。

温泉山水生态游

川陕甘三省结合部的利州，融合了中国南北地理的优势，是生态旅游的胜地。徒步天曌山可以享受天然氧吧。

漫步南山湿地公园，与山水城林相融；畅游白龙湖，体验水上项目的刺激；散步在月坝，与离月亮最近的地方来一场美丽的邂逅；到女皇温泉泡一泡，让你的身体得到全身心得放松。

最美乡村体验游

利州有许多独具特质的“最美乡村”，例如田园四季如画的龙潭山地农业公园。

百亩荷田井田乡村，“小桥、流水、人家”的赤化竹子溪湿地。在这里，我们走进田园农家，感受淳朴民风、放松身心的室外桃源。

五条精品线路推荐：

1、天曌山、白龙湖一日游

天曌山动植物种类繁多，风景迷人，同时是一集儒道佛三教于一山的天下名山，是疗养、森林旅游的最好去处。风景如画的白龙湖，既适合垂钓，又适合泛舟游玩。

2、皇泽寺，千佛崖，女皇温泉，天曌山二日游

作为武则天唯一的祀庙皇泽寺和女皇十岁时拜山礼佛的天曌山，是利州最为经典的两处景点。这条线路值得细细品味，慢慢看，静静享受，品文化、看风景、享受温泉带来的惬意。

3、菖溪河漂流、山水欢歌一日游

这里山水相连，集雄伟、秀丽、幽静一体，仿佛连绵不断的画卷，现有水上摩托艇、飞鱼、竹排、漂流、露营等项目，是喜水和爱好运动人们的最佳去处。

4、皇泽寺、千佛崖、明月峡二日游

皇泽寺、千佛崖、明月峡，这是不能错过的3个历史圣地，每个景点都沉淀着厚重的历史文化。

5、剑门关、皇泽寺、千佛崖、女皇温泉二日游

从剑门蜀道到女皇故里，三国文化于女皇文化交织在一起，是我们抵不住的历史诱惑。