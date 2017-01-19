“VR+生态创新大会”在京隆重举行暨首部VR专题片全球发布

北京2017年1月19日电 /美通社/ -- 1月18日，由一见和中国虚拟现实产业联盟联合主办的“VR+生态创新大会”于在北京恒通国际创新园隆重举行。作为 VR 行业2017年的开局峰会，此次大会得到全行业的关注。工信部电子信息司视听产品处处长周海燕，中国3D产业联盟副会长潘汉强、中国3D产业联盟秘书长唐斌，中国虚拟现实产业联盟秘书长王连云，2016VR+生态大会主席、一见创始人兼 CEO 范晓燕，2016VR+生态大会秘书长、超维星球 CEO 刘虹妤等出席会议。大会由 Reig 睿格 VR 创始人、原凤凰科技主持人格欣主持。

从 VR 元年2016年开始，VR 技术为每一个产业注入新的可能。为了有效链接 VR 行业技术需求方与技术供给端，打通行业与产业，强化 VR 技术在商业转型中的地位。一见和中国虚拟现实产业联盟“强强联手”，通过大会及后续合作深入探究 VR 行业，全景解析 VR 全产业生态，与大家共探 VR 科技创新与产业升级深度结合之道。

作为早期创业项目全方位加速平台，一见旗下有创投媒体“一见视频”、线上平台“一见 APP”、跟投基金“TOPS FOUND”以及创业培训“TOPS 商学院”。一见深耕创新前沿行业，通过连接创业者、投资人、产业专家及导师、行业信息以及创投服务，全方位助力创业者成长。



一见旗下有创投媒体一见视频、线上平台一见APP、跟投基金TOPS FOUND以及创业培训TOPS商学院

中国虚拟现实产业联盟，以中国3D产业联盟虚拟现实专业委员会为基础，由工信部等国家部委支持，以用户健康体验和企业价值创造为目标，以科技服务为内容，探索 VR 新技术、新产品、新方案和新商业模式，促进中国虚拟现实技术的自主创新、应用普及与体验式消费经济增长。

会上，华为 iLAB AR 联合实验室发起人、首席商业架构师李晖做了《VR+网络：VR 业务体验及网络友好性》的主题演讲，图像通信研究所副所长杨小康做了《虚拟现实+一个新的时代、全新业态 -- 体验式消费来临》的主题演讲。

为鼓励更多的企业加入到 VR 行业中来，加强 VR 技术创新，完善 VR 产业生态建设。中国虚拟现实产业联盟本着遵循企业自愿、择优确定、以及公平、公正、公开的原则，从创新力、影响力、推动力、社会责任四个维度围绕 VR 产业上下游产品为参评主体，评选出了2016年度 VR 行业表现突出的产品与应用、机构和个人。

在虚拟技术创新产业应用颁奖盛典上，幻维世界（北京）网络科技有限公司、北京七鑫易维科技有限公司、豪斯维亚（北京）科技有限公司等12家企业获得“VR 创新科技奖”；北京身临其境文化股份有限公司、铅笔头R平方、北京维阿时代科技有限公司等11家企业获得极致产品体验奖；百度 VR+、VR 虫洞网、87870.com、抉择（北京）科技有限公司4家机构获得最佳机构奖；新东方优能中学等8家企业获得“创新企业奖”。

此次大会有两大亮点。

亮点一，一见发布全球首部 VR 专题片《VR 来了》。一见创始人兼 CEO 范晓燕向各位来宾介绍并发布一见 VR 专题片《VR 来了》。在 VR 产业的早期，一见以视频的方式见证创业者们以一己之力推动了虚拟现实领域众多的从无到有；一见感动于投资者们与行业创业者一同摸爬滚打，在产业化之路上艰难地跋涉，并努力的推动资本向早期新兴产业倾斜。从 VR 元年2016年开始，一见埋头全球双语 VR 专题片。《VR 来了》是全球首部全景式展现 VR 产业的专题片，一见团队全情投入，历时3个月的拍摄采访，3个月的剪辑制作，超过4000分钟的素材总量，40余位核心嘉宾，近百位受访者亲身参与，浓缩成5集专题片 -- 《VR 来了》。

亮点二，一见联合中国虚拟现实产业联盟发布《2016中国虚拟现实产业发展白皮书》。白皮书从 VR 行业的发展概况、用户行为研究、行业应用研究、行业投资逻辑、创业盘点、产业链分析六个部分对 VR 产业生态进行深度解读，同时收录了国内 VR 领域知名创业公司的信息，涵盖硬件、开发者工具、游戏、电影、媒体、社区等领域。白皮书对2016年中国 VR 行业发展做出全方位总结。

在大会现场，论坛通过邀请 VR 创业者、VR 投资人以及行业专家进行了三组非常精彩的分享。

在“下一个风口：VR+时代,把体验促消费潜力挖掘出来 ”VR 产业论坛上，对话主持人21世纪经济报道主编张勇和其他行业代表新东方优能中学市场总监赵剑锋、合生创展 VR 营销负责人徐彩虹、康师傅市场部负责人王超、德国宝沃汽车集团前市场总监付昊畅谈对 VR 的看法。

在“新业态、新经济、新增长 ”VR 创业论坛上，对话主持人财新网视频总监邱嘉秋和 VR 行业代表兰亭数字创始人庄继顺、乐客 VR CEO 何文艺、幻鲸 VR 联合创始人 &CMO 蔡旎哲从自身体验和感悟出发探讨VR。

在“VR/AR，‘钱’途无限 ”VR 投资论坛上，对话主持人一见 VP 汪卓民和中科招商集团执行副总裁任立殿、德同资本合伙人陆宏宇、华山资本执行董事刘明豫、洪泰基金高级投资经理宋楠深度阐述投资界对 VR 的看法。



投资人在VR投资论坛畅谈VR投资

2016年已经过去，在这一年中 VR 已经逐渐走入大众视野，被越来越多的人所熟知。一见相信：已经开始的2017年，VR 将会迎来更美好的一年，VR 来了！