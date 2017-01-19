智原科技：全球第一家获颁ISO 26262证书的ASIC设计服务厂商

台湾新竹2017年1月19日电 /美通社/ -- ASIC 设计服务暨 IP 研发销售领导厂商 -- 智原科技 (Faraday Technology, TWSE: 3035) 的设计开发与验证流程已通过 SGS-TUV Saar 验证，成为全球第一家获颁 ISO 26262 证书的 ASIC 设计服务厂商，显示智原在硬件设计方面从开发概念到量产，皆具备实践车用电子功能性安全规范的能力。

为了拓展车用电子市场，智原已成立车用电子委员会，培训多名研发人员与客户技术经理取得 AFSP (Automotive Functional Safety Professional) 国际认证，大力提升车用电子功能性安全的相关技术，包含完整的 IP 功能性安全机制及相关技术文件。

智原科技总经理王国雍表示：“很高兴智原的开发与验证流程通过 ISO 26262 认证，这代表了我们有能力提供客户符合相关安全规定的设计。智原以满足功能安全需求为开发车用产品的首要考虑，于各个产品安全生命周期的阶段确实执行相对应的安全事项，并持续投入资源于产品安全管理，为市场提供有保障的产品。”

SGS-TUV Saar 副总裁邱志宏表示：“半导体业进入汽车电子市场为最近产业界的趋势。由于汽车电子进入门坎较高，为能加速达到此高标准的要求，智原科技成为先驱者，获得 ISO 26262 开发流程验证，有助于应用在其各样产品的设计，进军高阶车用电子市场。”

关于智原科技

智原科技 (Faraday Technology Corporation, TWSE: 3035) 为 ASIC 设计服务暨 IP 研发销售领导厂商，总公司位于新竹科学园区，并于美国、日本、欧洲与中国大陆设有研发、营销据点。智原科技主要提供硅智财组件 (Silicon IP)、客户订制特殊应用集成电路 (ASIC) 及 ASIC 设计方案等服务项目。重要的 IP 产品包括：I/O、Cell Library、 Memory Compiler、ARM-compliant CPU、DDR 2/3/4、低功耗DDR 1/2/3、MIPI、V-by-One、MPEG4、H.264、USB 2.0/3.1 Gen 1、10/100/1000 Ethernet、Serial ATA、PCI Express，以及可编程 SerDes 等数百个外围数字及混合讯号IP。关于智原提供之设计方案与硅智财 IP 产品，请参阅智原科技网站：www.faraday-tech.com。