中南商业，以“多young”战略迎接2017，驶入发展快车道

上海2017年1月19日电 /美通社/ -- 中国正逐步进入城市阶层的多元化、复合化阶段，圈层应运而生，每个人都活在一个圈层里，圈层既诠释了一种生活形态，也构筑一种消费特点。与之匹配的是，商业地产也迎来一个精致化、细分化的理性时代，作为黑马正在崛起的中南商业抓住这一机遇，正在紧锣密鼓的布局自己独具特色的“多young”发展战略。

圈层Young Teens，为消费者提供“多young选择”

圈层的出现聚拢了一批物质生活水平旗鼓相当，事业思想、文化理念等方面也非常一致的人群，不仅如此，圈层的形成又不断促使圈层内相同价值观、流行文化、消费理念等的产生，这也使得商业进入创变时代。

在此背景下，中南商业首次提出了“Young Teens”的圈层概念，并以此来打造产品和服务。“Young Teens”的人群年龄集中在年龄在15-35岁，他们是改革开放以来的“Y一代”。他们虽然没有传统意义上中产阶级的收入水平、净资产水平，但因其父辈赶上了中国经济的高速列车，可以为新世代群体提供丰裕的物质保障。所以，但他们也拥有中产消费能力。这个圈层讲究生活享受、讲究精神世界，其消费方向注重品牌、性能、体验、价值观、文化，希望拥有更健康、更有态度的生活方式。

中南商业紧紧把握住这个圈层的消费特点和消费能力，在产品和服务上面形成“多young选择”战略。

不同城市拿地，开启“多young玩法”

拿地准确与否，直接关系到未来项目一半生死。中南做商业地产在拿地方面把握其聚焦圈层的消费特点，制定“不同城市，不同区域，不同产品”的“多young玩法”。

在著名旅游城市山东泰安打造“财源门”综合体项目，并结合当地文化，打造集帝王文化和旅游体验价值于一体的主题商业街“十二帝街”。在青岛开发区的CBD商圈打造“金石茂”，项目凭借产品综合业态和215米绝对地标高度，为青岛西海岸提供一个前所未有的高端商务休闲体验综合体。

凭借这样的策略，2016年，中南先后取得南京仙鹤门地块、海门江海路地块，上海青浦地块及南京空港地块四处优质地块，使其商业总面积达到近250万㎡。



青岛金石茂

拓宽产品线，带来“多young体验”

中南商业项目最初以城市综合体为主，面对消费圈层的变化，中南商业积极研发、拓宽产品线。

目前，中南商业形成“心∙时尚”、“心∙生活”、“心∙旅行”三大系列产品。“心∙时尚”系列主打城市地标型商业，包括以“中南城购物中心”为代表的大型综合购物中心，以young park、金石茂、特色小镇为代表的主题商业，以南京玄武湖乐园为代表的儿童游乐业态，以格雷斯超级俱乐部为代表的文化体育产业；“心∙生活”主打社区型商业，含GRACE PARK格雷斯公园社区型购物中心、比邻好系列社区配套商业、格雷斯青春运动馆社区健身馆；“心∙旅行”主打旅游地产项目，以酒店和旅游度假产品为主，包括了五星级的金石国际大酒店和格雷斯精选（精品商务酒店）等。

丰富的产品线为消费者带来“多young体验”，也为中南商业的战略布局和集团生态链的打造奠定坚实的基础。

追求极致，打造“多young空间”

相较千篇一律的商场，中南商业在微空间、微场景的打造上可谓追求极致，通过故事、情怀、景点等方式来打造特色型的体验式空间。

例如位于南通中央商务区的young park青年社区，地下部分为文创主题社区，在这里你可以体验到移步换景的美妙，和互动带来的愉悦心情。酷立方集装箱，让色彩伴你体验潮酷；美食欢乐颂，让味蕾随心放纵；520机场，让男孩大胆对女孩说出“我爱你”；海底乐园，让你以“鱼星人”的视角看世界；以及明洞大街的浪漫、巴黎南站的性感、诺丁山街的多彩……地面在建部分为运动主题公园，将设有极限运动中心、街球运动基地、水世界等酷玩酷乐项目，不久也将精彩呈现。



young park

丰富品牌业态，满足“多young需求”

商业的本质是关于需要与被需要的满足，中南商业把握圈层特点，全面深入挖掘圈层的消费需求，在业态方面以丰富的品牌组合和布局满足目标圈层需求。

首先，选择差异化品牌，填补商业空白。海门中南城购物中心聚焦以中产为主的家庭型消费群体，因此在业态配置方面，首次引进了UME国际影城、棒约翰等知名连锁品牌，填补了海门商业的空白，提升海门市民的生活体验。

其次，在目标圈层中抓住关键人群，以点带面。南通中南城B座以“女人经济”为切入，把握住女性在生理健康需求、爱美需求、情感需求和家庭责任感四大特征驱使着的“她经济”。抓住“儿童经济”，拓展“小手拉大手”的经济空间。

第三，根据行业的发展规律和圈层的消费特点，调整传统业态比例。比如餐饮业态中减少高端餐饮比重，增加轻餐饮比重。减少大店面餐饮比重，增加小店面餐饮比重。减少一日三餐比例，增加“碎片化”休闲餐饮比例等。



海门中南城

打造社交平台，提供“多young服务”

中南商业不仅根据目标圈层现有特点进行产品和服务打造，同时，根据不同圈层的会员成立不同的会员社区，开展专项活动和服务，充分利用线下会员互动参与的渠道，增强服务方式多元化建设，促进商场服务创新，提高会员黏性和忠诚度。

比如在young park打造上，在硬件上做了许多创新创意的东西外，中南商业更加注重软性服务的供给。中南商业围绕青年群体的兴趣爱好、休闲方式、饮食爱好等，会有一个个的D.F团队（Dream Factory），这是中南商业打造的一个特殊的团体，通过这个组织的号召，去集聚一个又一个的消费社群。D.F团队是一个快乐leader，他是快乐的源泉，他们同样是一群有原则、有情绪、有向往、爱折腾、爱自由、爱怎样就怎样的年轻人，因为同一种open mind，他们沉浸在自己的精神世界中。比如运动达人派，消费者可以在这享受运动的魅力，在汗水的挥洒中，一步一步走出自己想要的模样；比如艺术清新派，消费者可以在这回归本真，陶冶心灵，在精神洗礼中，一点一滴的徜徉在梦想中的世界中。在这里，年轻人不必羞于不完美的尝试，面对镁光灯在唏嘘抑或欢呼中成长；在这里，年轻人关心的并不是“财富”本身，而是young park的社交圈给他们带来的人生积累。

中南商业就是这样立志于围绕这些一个个兼具个性的小众团体或青年社群，去给他们不一样的消费，去为他们用心运营一个有趣的社会圈子，希望以这种强关系互动，达到裂变式的消费效应。