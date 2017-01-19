嘉民与益逻触控系统签订位于苏州28,369平方米仓储空间的新租约

上海2017年1月19日电 /美通社/ -- 嘉民集团（“嘉民”或 “集团”）欣然宣布，获益逻触控系统（苏州）有限公司承租位于嘉民近期收购的嘉民苏州中央工业园28,369平方米的仓储空间。

嘉民苏州中央工业园位于苏州高新区，毗邻苏州中环线、沪宁高速以及苏州绕城高速，距苏州市中心仅11公里。该工业园连接高速公路网，便于配送货物至华东和长三角地区。

作为一家领先的触控式屏幕产品制造商，益逻触控系统将租用工业园一期包括仓库、办公和厂房设施在内28,369平方米的仓储空间。工业园二期的建设工程已于近期展开，预计将于2017年12月竣工，届时将额外提供31,500平方米的现代化仓储空间。

益逻触控系统于1971年在美国成立，因40多年前发明了触控式屏幕而闻名。其产品组合包括用于游戏﹑金融以至交通运输等不同领域的各类互动触控式显示屏﹑多合一触控屏电脑﹑OEM 触控屏、触控屏控制器和显示器。

嘉民大中华区首席执行官夏伟奇 (Kristoffer Harvey) 表示：“我们很高兴益逻触控系统能够选择嘉民苏州中央工业园并采纳我们提供的综合物业解决方案，该方案紧密切合其日益增长的营运需求。”

嘉民不仅在开发和管理优质物流与商业空间方面经验丰富，而且致力于与其客户紧密合作，为他们设计适合其产品和分销要求的定制仓储方案。通过与制造和分销公司的持续合作，集团深入了解制造商和供应商的特别要求，成功帮助全球客户拓展中国的业务。

益逻触控系统贸易（上海）有限公司中国区运营副总裁徐振华先生表示：“我们很高兴能够租用嘉民苏州中央工业园共计三幢楼的仓储和生产设施，并对嘉民提供的专业管理服务印象深刻。我们相信该工业园的地理位置和设施可以帮助我们为未来在中国市场的业务扩张打下良好基础。”

夏伟奇先生补充道：“像益逻触控系统这类企业需要占据战略优势﹐设计创新且符合需求的物业，以高效地生产和分销产品。作为物流设施领域的全球领先企业，嘉民具备有利的条件，能够为客户提供符合客户价值体系的优质和灵活物业管理服务，帮助他们拓展业务以及在所属行业内保持领先地位。”