e成科技：大数据打造雇主品牌直击招聘软实力

上海2017年1月19日电 /美通社/ -- 以雇员为中心的新雇主经济主义时代到来，大数据引导下的雇主品牌应该何去何从，值得人力资源行业从业者深思。如此大环境下，例如e成这样的大数据招聘服务平台，开始借助大数据分析企业和求职者，通过对海量信息的智能化筛选，传达出最具价值的雇主品牌特质。日前，e成就雇主品牌这一招聘软实力进行了分析，以期为企业招聘人才提供借鉴。

当代人才市场，具有空前的多样性、高流动性，曾经稳定的雇主与员工关系逐渐被信息爆炸和大数据时代的到来打破，以雇员为中心的新雇主经济主义正在建立，从此，企业口碑再也没有秘密可言。

风靡一时的社交软件“秘密”，成为职场人士分享酸甜苦辣的隐藏通道，也有不少HR潜入其中，切身思考：这说的是我们公司吗？这是不是我们的员工？“秘密”的时代稍纵即逝，但没有秘密的企业形象，反映在人力资源行业，就是雇主品牌。在就业选择越来越多的背景下，HR奋力打造的雇主品牌，成为他们打动优秀人才的首秀。

基于候选人对于企业的“初面”印象，一直以来都有众多平台围绕雇主品牌提供包装、传播服务；同时，如何借助大数据避免人为主观或商务合作带来的非客观性评定，成为越来越多求职者新的关注点。

从500强到创业企业，雇主品牌的传播为什么越来越重要

“最佳雇主”作为一个舶来品概念，曾被广大外资企业霸占，500强巨头们为展现各自软实力、获得在高端人才中的传播度，极为重视雇主品牌的打造和宣传；而随着国内的创业热潮，越来越多中小型企业、创业企业，也加入到“最佳雇主”的竞争中。

LinkedIn联合中国人民大学共同发布的《2017年中国人才招聘趋势报告》显示，超过91%的招聘负责人认为雇主品牌建设对人才招聘能力有着显著影响。

究其原因，伴随着全球信息化浪潮，成长于互联网环境的年轻雇员越来越倾向于跨地区、跨行业、跨平台的职业规划。求职者对“收入福利”等传统因素的重视度逐渐下降，而“企业文化”、“发展前景”、“团队实力”等雇主品牌所代表的软实力重量级则逐年上升。

其次，“酒香不怕巷子深”的时代早已过去，信息时代的大部分主动求职者在投递简历前，通常已了解过雇主品牌；而被动求职者在获取职位信息后，首先要做的也是查询企业资料，了解雇主状况。即便是知名企业，也在借助大数据探究和直观呈现雇主品牌，改变人们的固有印象。类似腾讯这样具有前瞻性的企业，就热衷于在媒体报道中分享“员工数超过2.4万名，30%以上拥有硕士及以上学位，60%技术人员……”等优势数据，而这些信息，正是由人力大数据整合挑选后呈现的。以上大数据呈现的雇主品牌内容，也同样适用于中小型企业。

此外，雇主品牌在社交媒体对于人脉价值的开发也逐渐受到当代企业重视，强化雇员与其圈层之间的口碑传播，正是Facebook、Google等名企能获得高比例内推人才的重要原因。

淡化主观印象，大数据分析呈现客观具象的雇主品牌

当代职场主力军基本由70、80、90后三个代际构成，三代职场人的职场目标、企业期许各具特色，由此带来的雇主品牌呈现维度也更加多元化。“薪资福利优”、“发展前景好”等强主观性关键词，曾经可以引领企业荣登“最佳雇主”宝座，如今却逐渐失去对求职者的魅力。

借助精准的数据分析，方可判断出哪些员工最关注哪些职业元素，从而进行订制化的精准传播。企业对数据、分析报告呈现客观信息的需求由此不断增加。

新型科技公司对人力资源服务领域的介入为这个相对传统的行业注入了一些新思路。

e成CEO周友鸿就曾表示：e成的“企业画像”产品，凭借人工智能的快速、实时验算匹配，企业可以获得更具时效性、针对性的品牌形象，向候选人传达出对方最关心的核心价值。如“升值空间”，为候选人提供发展平台的直观数据，而候选人最关心的加薪幅度，也通过横向对比行业，提供详细的参考数据。以上信息，e成通过人脉内推、候选人“约ta”等意向沟通方向的产品进行融会贯通，以邮件、微信、短信等多渠道方式进行传播，保证雇主品牌的精准传播性。

可以预见，在不远的将来，大数据技术与企业招聘的结合将更加紧密，而企业借助技术手段精准传达雇主品牌、触动候选人内心真实需求，也将为长久困扰HR的招聘难题带来全新突破。