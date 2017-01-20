IPMC举办首届国际大会“超越精准医疗：服务人类的一生”

探讨从精准医疗和临床应用到数字健康的众多有趣话题

韩国首尔2017年1月20日电 /美通社/ -- 2017年1月19日（星期四），全球首个细胞疗法方向的精准医疗服务和社区综合体International Precision Medicine Center（国际精准医疗中心，简称“IPMC”）在韩国首尔的威斯汀朝鲜酒店 (Westin Chosun Hotel) 举办其首届国际大会“Beyond Precision Medicine: From Womb to Heaven”（超越精准医疗：服务人类的一生）。此次大会向领先的高管和学者展示前沿的精准医疗和医疗保健技术研究与发展成果。该大会覆盖从精准医疗和临床应用到数字健康的众多话题。

关于IPMC大会

该大会让来自韩国国内外产业界、医院、公共机构、研究领域和学术界的代表齐聚一堂，共同探讨和全球精准医疗有关的机遇与优势。IPMC 大会不仅致力于为来自世界各地的多达500名参与者提供交流机会和促进公开讨论，还鼓励和支持韩国国内和海外生物产业通过角逐 IPMC 大奖来实现知识分享、全球发展和开放式创新。

关键发言嘉宾亮相

IPMC 联合创始人和首席执行官 Young Woo Jang 先生致开幕辞，标志着开始实现长久以来的愿望。Young Woo Jang 先生表示：“IPMC 发表了关于未来100年开展大胆挑战运动 (Bold Challenge Movement) 的宣言，其使命是现在必须延长全球众多公民的寿命，并增进他们的幸福。”

IPMC 大会的首位主题演讲嘉宾是 IPMC 的另一位联合创始人、Celgene Cellular Therapeutics 创始人和首席执行官、Human Longevity 联合创始人罗伯特-哈里里 (Robert Hariri) 博士；哈里里博士因为发现胎盘干细胞而在2007年荣获托马斯-阿尔瓦-爱迪生奖 (Thomas Alva Edison Award)，2011年他因为利用干细胞开展组织和器官工程而再次获奖。关于发起诚意十足的挑战，通过开展大胆挑战运动，创造人类能在其中以人力所及的方式过上幸福生活的世界这个设想，哈里里博士补充说：“我可是这方面的‘老前辈’，曾经在拥有百年历史的手术室中做过手术。在这些手术室中使用新技术充满挑战性，有些时候甚至是不可能的。Jang 先生的愿望是将最新最好的技术带入将精准医疗、临床应用和数字健康结合到一起的国际中心，这个愿望一直都是一个梦，而这个梦让我也深陷其中。”

在发表了温暖人心的贺辞之后，百事可乐 (Pepsi-Cola) 前总裁和苹果公司 (Apple Inc.) 前首席执行官约翰-斯卡利 (John Sculley) 参加了 IPMC 大会的开幕会议（全球精准医疗洞察和超越精准医疗），并就“精准医疗和医疗保健技术”这个话题发表了演讲。斯卡利先生是高科技初创企业领域的企业家和投资人，他现在是 PeopleTicker 董事长和 RxAdvance 副董事长。

“让精准医疗走入现实生活”是本届 IPMC 大会的第二场会议的主题，这场会议的特邀嘉宾是医学学者石乐明教授和批判性思考者约翰-纳斯塔 (John Nasta)。

Atlantic NeuroSurgical Specialists 副总裁、新泽西州莫里斯敦纪念医疗中心 (Morristown Memorial Medical Centre) 神经外伤主管 Jay Young Chun 博士（拥有医学博士学位）也参加了第二场会议，并且就“精准医疗方面的持续照护”这个话题发表了演讲。Chun 博士是美国东海岸少数精于 CyberKnife 手术的外科医生之一，CyberKnife 是一种全新的手术系统，能够让医生治疗先前无法对之动手术的脑部和脊髓肿瘤。