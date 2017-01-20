德国莱茵TUV与公安部签署合作备忘录，提升安防产品质量

深圳2017年1月20日电 /美通社/ -- 2016年12月19日，德国莱茵TUV（下称TUV莱茵）与公安部安全与警用电子产品质量检测中心（下称TCSP）正式签署合作备忘录，扩大TCSP电子产品测试及认证领域的合作范围。

签约仪式在TUV莱茵德国科隆总部举行，TUV莱茵集团执行委员会成员、首席国际官Mr. Stephan Schmitt，TUV莱茵产品服务全球执行副总裁Mr. Holger Kunz，TRLP执行董事Dr. Joerg Schloesser，TUV莱茵纺织品、玩具及化学服务德国业务经理Dr. Michael Von Pidoll，TUV莱茵大中华区电子电气服务副总裁Mr. Jay Yang，TUV莱茵区域经理Ms. Gorica Glisic，以及TCSP负责人仇保利先生出席了本次签约仪式。

仇先生在发言中强调，警用产品制造商对隐私和公共安全问题的关注日益重视，这对于安防及警用产品市场来说，既是挑战也是机遇。Schmitt先生则表示TUV莱茵将全力配合TCSP在中国的测试，发挥第三方检测机构规范市场发展的主导作用。

目前，安防产品市场可分为内部系统、访问控制和管理、视频监控、集成安全、防盗报警等模块解决方案。随着电子安全技术的发展，该领域越来越受到资本市场的关注，利润空间及市场增长态势明显。因此，TCSP和TUV莱茵的强强联合，将更好地发挥彼此优势，为制造商输出全方位的优质测试认证服务。

在战略合作协议的基础上，双方将进一步推出基于隐私和公共安全的产品EMC测试等系列举措。TCSP和TUV莱茵的一站式解决方案，将有效缩短产品测试时间和减少进出口成本，促进欧盟与中国市场的双向合作。

公安部安全与警用电子产品质量检测中心（TCSP）

公安部安全与警用电子产品质量检测中心是经公安部政治部批准，通过中国国家认证认可监督管理委员会授权、计量认证合格、中国合格评定国家认可委员会认可的多学科、多专业具有第三方公证地位的技术服务机构，是集计量、校准、监督检验、检查于一身的综合性国家级实验室。