2016“医药卫生界生命英雄”推选结果揭晓

敬佑生命 大爱无疆

北京2017年1月20日电 /美通社/ -- 1月19日，由国家卫生计生委指导，健康报社主办，赛诺菲中国支持的“敬佑生命大爱无疆 -- 第四届医药卫生界生命英雄推选活动”颁奖典礼在京举行，40位医药卫生杰出工作者（团队）入选“生命英雄”。



健康报社社长党委书记邓海华致辞



生命英雄之平凡英雄颁奖

自2013年起，健康报社连续开展了“医药卫生界生命英雄”推选活动，共计推选医药卫生界典型人物（团队）百余名。此次“生命英雄”推选活动于2016年8月启动，通过回顾、整理《健康报》等权威媒体的相关报道，同时发动医疗卫生机构、医药科研单位及公众向活动办公室推荐候选人。最终14位（团队）在医疗卫生岗位踏实工作、乐于奉献的一线“平凡英雄”；10位在医药卫生科技研发领域、临床医学或医学教育领域勇于探索，勤于思考，勇于创新，取得一定成绩的“科技之星”；10位（团队）在疾病预防控制、卫生监督领域工作成绩突出的“公卫先锋”；6支在重大突发事件应急救灾、国际救援中勇担重任，不畏艰辛的“志愿团队”获得殊荣。其中，有身残志坚的乡村医生李菊洪，有通过制作PPT的方式与患者家属沟通的蔡常春，有在洪涝灾害中坚守一线的汪光明和王灿等等，他们的事迹既传递温暖，又给人以力量。

国家卫生计生委宣传司毛群安司长指出，获奖者的事迹充分体现出当代卫生计生工作者珍爱生命、崇尚科学、乐于奉献、团结进取的时代风采，生动诠释了社会主义核心价值观的内涵以及卫生计生职业精神的要求，展示了当代卫生计生工作者的良好精神风貌，一定会鼓舞和带动更多卫生计生工作者为卫生计生事业的发展贡献力量。

此次活动以“敬佑生命 大爱无疆”为主线。对此，健康报社社长邓海华说：“希望以此表达对获奖者的敬意，相信也是对获奖者莫大的肯定和鼓舞。2017年，《健康报》将以此次颁奖典礼为起点，全力做好健康中国主题宣传；坚持立足高点，切实守好舆论宣传主阵地。”

赛诺菲中国区总裁彭振科先生表示：“赛诺菲很荣幸连续4年支持了生命英雄项目，表彰在医疗健康领域有所成就的医务工作者。在与医疗行业各个岗位的人们接触中，他们勤劳敬业、钻研奋进的精神使我们备受感动和鼓舞。赛诺菲在中国与医药卫生界的合作伙伴携手共守健康，致力于通过高质量的医药健康方案，提高患者生活质量，促进健康可及性。”

获奖者名单：

平凡英雄

姓名 单位

朱瑜琪 中国中医科学院眼科医院

李菊洪 重庆市合川区清平镇瓦店村

贺星龙 山西省临汾市大宁县乐堂村

李 强 陕西省西安市儿童医院

哈申通拉嘎 内蒙古自治区库伦旗额勒顺镇苏日图嘎查

刘静莉 刘珂欣 第四军医大学唐都医院

潘雪凤 浙江省杭州市浙大御跸社区卫生服务站

赵 怡 河南省肿瘤医院

马玉琴 山东省地方病防治研究所甲状腺防治中心

陈华 上海市长宁区周家桥街道社区卫生服务中心

何希晨 福建省宁德市闽东医院

缪中荣 何义舟 首都医科大学附属北京天坛医院复旦大学附属中山医院

陈龙生 江苏省常州市原卫生局

蔡常春 湖北省武汉市中心医院

科技之星

姓名 单位

杨毅 东南大学附属中大医院

李大金 复旦大学附属妇产科研究所

张宝荣等 新蛋白IL-33研发团队

包黎明等 重庆医科大学附属儿童医院临床分子医学中心

黄志刚等 第三军医大学蓝色乳酸乳球菌研发团队

陈国强 上海交通大学医学院附属瑞金医院上海血液学研究所

丛玉隆 解放军总医院全军医学检验质量控制中心

克力木·阿不都热依木 新疆自治区人民医院

吕帆 温州医科大学

刘海鹰 北京大学人民医院

公卫先锋

姓名 单位

谭文明 四川省甘孜州石渠县疾控中心

王焕云 湖北省十堰市竹山县溢水镇陈家铺村

凌锋 浙江省疾控中心传染病防治所

寇增强 山东省疾病预防控制中心细菌性传染病防治所

庞俊华等 河北省邢台市疾控中心

李英 山西省太原市妇幼保健院

汪光明 王灿 湖北省武汉市洪山区疾病预防控制中心

冯智田 辽宁省卫生监督局公共场所卫生监督科

张红 湖南省疾病预防控制中心微生物检验科

援藏包虫病流调队 国家卫生计生委疾病预防控制局

志愿团队

单位

“小丑医生”团队 广东省妇幼保健院

南京鼓楼医院志愿者服务队 江苏省南京市鼓楼医院

“六姐妹”护理服务队 河北省唐山市第五医院

成都军区总医院心血管外科 成都军区总医院

中华健康快车团队 香港特区筹委会经济组

上海东方医院应急救援队 上海东方医院