春节回家不用愁 嘟嘟巴士再次免费送农民工返乡

深圳2017年1月20日电 /美通社/ -- 春节临近，又到一年返乡时。在被称为“史上最难抢票年”的2017年，在异地谋生的农民工群体可能回家更难。由嘟嘟巴士与华美集团、席梦思联合主办，凤凰网、够好玩协办的送农民工返乡活动正式拉开帷幕，第一批次的免费包车已经出发，所有在深圳、东莞的农民工都可以报名搭乘，预计将送500余名农民工回家。



农民工们坐上爱心巴士回家

珠三角和长三角是中国经济最发达的地区，聚集着数量庞大的农民工群体，他们常年在外，回家不易。在春节这个中国人最重视的节日，一票难求让农民工回家更不易。珠三角农民工万人骑车返乡过年的现象已持续数年，每年都引出一连串让人感叹、让人感伤的话题。嘟嘟巴士免费送农民工返乡，正是为了帮助到一些买不到车票或者无法负担旅途费用的人们，温暖他们回家的路。

9条线路将陆续发车

2016年春节，嘟嘟巴士与华美集团首次联手启动免费送农民工返乡过年的活动，今年，席梦思也决定加入这个公益活动，为农民工返乡出一份力。

嘟嘟巴士与华美集团合作派出六台车，共六条线路，第一批次已于1月20日从深圳北火车站西广场发车，运行线路有湖南、广东两条；第二批次将于1月21日从东莞火车站茶山广场发车，运行线路有广东、湖南、江西、湖北四条。

嘟嘟巴士与席梦思合作派出三台车，共三条线路，分别是深圳北站-玉林-贵港-南宁、深大北门-赣州-吉安-向塘-南昌、深大北门-永州-长沙，三台车都将于1月25日8点发车。

这9条线路预计可以送500余名农民工回家，有需要的乘客可关注嘟嘟巴士的微信公众号（ID：letubao）了解详细信息并报名。

公益与企业发展同行

起家于深圳的嘟嘟巴士是国内专业的巴士定制专车在线平台，通过整合线下资源，以多人拼大巴、线路定制的模式，为出行需求相似的人提供上下班巴士服务，已在北京、广州、上海、深圳等数十个城市开通线路，主营业务覆盖上下班通勤班车、定制包车、周边游、直通车等多个方向。

嘟嘟巴士品牌负责人郭知静表示：“在外谋生的外地农民工群体，为当地的城市建设者。为了过年回家，他们中的大多数只能去车站排队买票，需要排上几个小时甚至通宵，但仍然有可能买不到一张票。我们想结合自己的优势，为异乡谋生的务工人员送去关怀。”

从成立开始，嘟嘟巴士商业版图的扩展伴随着接连不断的公益活动。从高考期间为考生开通公益专线，到开学季接送高校新生，再到春节期间运送高校在校生返乡；从为贫困地区的儿童和家庭送去学习用品、生活物资，到为留守儿童发起捐赠；从保护海滩到关爱小动物。

郭知静表示，嘟嘟巴士未来将开展更多公益活动，并且联合不同机构以便让将公益行动快速落地，让更多需要帮助的人受益。

嘟嘟巴士，是由深圳市乐途宝网络科技有限公司推出的一款互联网巴士出行平台，通过智能汇集用户相似的出行需求，以“互联网+巴士”的模式，联合各大巴士运输企业，利用强大的线上线下运营能力，为都市人群提供高品质、更便捷、更畅通的新型公交服务。项目自2015年4月底上线至今，累计运送超过五百万人次。嘟嘟巴士作为一家成立1年半即获得5轮融资的互联网企业，发展速度迅猛，服务模式受到用户认可，成为深圳市智慧交通产业促进会理事单位，荣获“2016互联网创业最佳雇主100强”。

目前嘟嘟巴士已在深圳、北京、广州等10多个城市开通线路，主营业务覆盖上下班通勤班车、定制包车、周边游、直通车等多个方向。