跨越珠三角守护摩托大军健康到家

-- 舒肤佳携手天猫超市、北辰青年助力摩托大军健康到家，洗手吃饭

佛山2017年1月20日电 /美通社/ -- 春运期间，60万在外务工人员将骑着摩托车从珠三角出发，开启艰辛的千里返乡之旅。舒肤佳与天猫超市、北辰青年共同发起了守护摩托大军的行动，迅速集结了15名热心志愿者，为广佛沿线工厂的外乡工人提前送去了出发必备物品，在摩托大军必经的佛山和肇庆321国道设置了服务点，现场数十家媒体采访报道。



守护摩托大军行动

据交通部预测，2017年全国春运旅客发送量将达29.78亿人次，“买票难，买票贵”成为在外务工人员年前最大难题，在珠三角地区，选择骑摩托车返乡的人就超过了60万，大部分人会前往广西、云南、四川、湖南，有的骑行时间长达10小时，最长路程超过1000里。由于冷空气南下，阴雨天气更是加大了骑行难度。



守护摩托大军行动

2017年1月，舒肤佳与天猫超市、北辰青年为摩托大军特别准备了1600份守护礼包，礼包里包括出行必备的手套、毛巾和口罩，应对紧急情况的止血贴、纱布、棉签、腹可安和碘酊，还有洗护用品舒肤佳洗手液、香皂等等。1月12日发布招募消息后，报名情况和报名者热情超出预期，一支15人的志愿者团队迅速集结起来。



守护摩托大军行动

千里骑行，不畏艰辛 -- 他们的特殊归乡路

由于摩托大军大部分从事于建筑基建行业和劳动密集型产业，工作人员和志愿者趁工厂还未放假前，找到广佛沿线的多个工业区，给工厂的工人派发守护礼包。很多工人拿到守护礼包心情喜悦，“路上刚好可以用到”，问及骑车回家的原因，他们还给志愿者算了一笔帐，“网上买票一个人要二三百，但两个人骑一辆摩托车只要一百多。”

志愿者了解到这些工人之所以选择骑摩托车回家不仅仅是因为买票问题，“我们走了也不知道摩托车该放哪”，来自广西的余大哥说，“坐高铁下车后转车不方便，带回家也可以继续骑”。山区的地理环境以及城乡发展不均衡问题也是广西摩托大军成为一大“现象”的原因。

有志愿者问：“骑摩托车会不会拉年货回家”，工人们摆手，“就带两套衣服，带太多不安全，家里什么都有，就等着人回去。”

“这礼包好用！”

摩托大军为了在天黑之前回到老家，一般会选择凌晨四五点从家里出发。了解到这个情况，1月17日六点半，志愿者就坐上了去往服务点的中巴。15个志愿者分成了两队，一队去往肇庆高要长运石油站，另一队来到佛山南海大沥加油站。经过2小时的车程，志愿者一到现场就开始为摩托大军递热水派发守护礼包。



守护摩托大军行动

一位大哥拉开礼包的拉链，马上取出毛巾擦干了脸上的雨水，笑着说：“好用好用”。另一个老大哥给志愿者展示他腿上的伤口，“每一年都骑车回家，每一次回家都差点没了命”。他为了骑车方便不愿意戴上手套，所以手指关节被冻得无法动弹，还需要加油站工作人员帮他从口袋里掏出钱来付加油费。曾有一次载老乡回家，碰到拐弯路口打滑，他使劲用脚抵住路边的栏杆，还是没成功，最后摩托车带人滑出很远的距离。手掌插进了路边的小石子，腿也受伤了，直到现在疤痕还没有褪去。



守护摩托大军行动

志愿者问他既然这么危险，为什么一直坚持骑摩托车回家。“便宜，方便”，这是他给出的答案。

现场还有一个20岁出头的年轻人，他没有把回家的消息告诉父母，“爸妈不在家也没关系，反正我回到家就洗掉手上的灰尘，自己煮饭”，小哥并不在意谁做的团年饭，“都是我等他们回来，喊一句洗手吃饭啦，家里人马上坐下来吃一顿，就最开心啦。”

舒肤佳 x 天猫超市 x 北辰青年摩托大军守护行动， 助他们健康到家，洗手吃饭

1月18日，舒肤佳与天猫超市、北辰青年联合发起的守护摩托大军的志愿者为每一个摩托返乡人送上一句：“回家辛苦了，注意安全”，一位大哥回应：“肯定啦，下雨我开得很慢的，时速50km，甚至30km/h，安全健康第一嘛”，还有大姐抱住志愿者不放手，悄悄抹眼泪。



守护摩托大军行动

今年大二的志愿者金霞，送完守护礼包后都会和摩托返乡人聊聊天。让她印象深刻的是一位刚新婚的大哥，让妻子先搭高铁回去，自己则骑着摩托车回家，回去的目的只是为了陪陪两个老人。大哥简单几句话就让她想到家里的长辈：“我们家也都是在外上班上学，爷爷奶奶就在空荡荡的复式楼里，煮饭吃，你回去了他们天天叮嘱你洗了手才能吃饭，还让你不要老玩手机，你只觉得是唠叨，你不知道他们是因为孤独。”她补充道，“可能因为家里有人等着，他们（摩托大军）才有这份坚持吧。”



守护摩托大军行动



守护摩托大军行动

“辛苦一年，健康团年就值得”是这次摩托大军守护行动的标语，也表达了志愿者团队对摩托大军健康到家的祝愿。为此，志愿者团队两天奔波几百公里，足迹遍布广州、佛山、肇庆，寻访了10家工厂，在国道沿线驻扎了三个服务点，一共派出1600份守护礼包，为2000多摩托返乡人送上姜水和问候，摩托大军能够健康到家就是这次行动最大的成功。



守护摩托大军行动

这些摩托大军骑行千里万里，都是为与家人洗手吃饭，健康团年。2017年，舒肤佳还推出了感人故事《洗手吃饭--进城篇》，聚焦家人不辞万苦终得相聚，健康团年的故事，感动亿万国人。想要健康守护，请到天猫超市把舒肤佳带回家，带给全家12小时长效健康呵护。



守护摩托大军行动

点击《洗手吃饭 -- 进城篇》观看视频

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Grace Song



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