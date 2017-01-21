重庆海洋探索中心开业进入倒计时

海洋小卫士喜迎数千尾海洋生物入驻

重庆2017年1月21日电 /美通社/ -- 1月20日，由数名热爱海洋的超级小卫士组成的“迎接队”与专业水族师一起热情迎来了数千尾海洋生物入驻重庆海洋探索中心（SEA LIFE Chongqing），也正式标志着场馆开业进入最后倒计时。重庆海洋探索中心将于2月9日（农历正月十三）在南滨路长嘉汇购物公园正式对外开放，目前准备工作已基本就绪，期待不久之后即与山城的大小朋友们见面。



重庆海洋探索中心开业进入倒计时 海洋小卫士喜迎数千尾海洋生物入驻

重庆海洋探索中心是全球第一大连锁海洋馆品牌 SEA LIFE 首次进驻中国的创举。作为一座专属孩子的超级海洋馆，其绚丽的造景和形色各异的海洋生物让小朋友们仿若步入了一个色彩斑斓的海洋王国，满足他们对于大海无限的遐想。小朋友们不仅可以在馆内遇见“海洋女神”妈祖，还可以寻找“沉船宝藏”，亲自为水母“着色”，在叹为观止的海底世界中真切感受海洋的魅力。开业后，场馆将拥有150种，数量超过4000尾，包括100种不同的进口海洋生物，其中数十种海洋生物更是进入中国的首次展示，比如太平洋巨型章鱼、黄尾蓝鱼等，山城人民可以抢先一睹它们的真容。



重庆海洋探索中心开业进入倒计时 海洋小卫士喜迎数千尾海洋生物入驻

活动现场，专业水族师们小心翼翼地将3只鲨鱼放入检疫池（Holding Tank），以便它们熟悉陌生环境。重庆海洋探索中心拥有黑鳍鲨、护士鲨和豹纹鲨等多个鲨鱼品种，这些鲨鱼来自澳大利亚和印度尼西亚，其中成年鲨鱼的体长约1米5。届时，小朋友们可以置身于海底隧道中，感受鲨鱼及其他五彩斑斓的海洋生物一起从身边和头顶缓缓游过的非凡体验，仿佛成为了海底居民的一员。来到鳐鱼湾，海洋小卫士们陪同工作人员将大西洋牛鼻鲼安放入“新家”，并透过特意根据小朋友身高来设计的钻缸，跟这群海洋新朋友打招呼。



重庆海洋探索中心开业进入倒计时 海洋小卫士喜迎数千尾海洋生物入驻

为了确保远道而来的海洋新朋友以最佳状态入驻场馆，所有海洋生物在“搬家”的过程中都受到了非常全面的照料。以鲨鱼为例，整个运输过程有两名专业水族师全程陪同，对它们进行必要的检测和保护。待其抵达场馆后，水族师们又利用一系列专业操作方式让鲨鱼逐渐适应新环境，避免它们因为进入新环境而导致的紧张和焦虑。当确定鲨鱼完全适应新环境后，便可让它们正式进入之后赖以生存的家园。为了让这些海洋生物保持最佳状态，场馆内还会进行恒温设定；在冬季，场馆内的温度将维持在24-25摄氏度，而夏季则是26-27摄氏度。与此同时，不同海洋生物所需的海洋环境也有所不同，因此，工作人员首先会根据海洋生物实际生存环境的情况将它们严格分类，同时会设置温度计密切监控池体“海水”的温度，并根据海洋生物的生长活动情况和外界气温的变化，循序渐进地小幅调整水温。

在全球拥有近60个水族馆的 SEA LIFE 已积累了近40年的专业经验，此次也为重庆海洋探索中心配备了多名来自 SEA LIFE 世界各地经验丰富的海洋生物学家、专业水族师和相关支持人员，提供专业的海洋生物保护与管理工作，并保障场馆的高质量运营与环境管控。在 SEA LIFE，所有工作人员像爱自己的孩子一般爱护这些海洋生物。作为重庆海洋探索中心馆长的周文军先生从事海洋生物饲养保护工作至今已12年有余，拥有丰富的专业经验与知识，以保证馆内上千只海洋生物得到最完善的管理和照顾。

随着开业的日期日渐临近，重庆海洋探索中心“早鸟票”售卖时间也越来越有限。目前“早鸟票”已在其官方网站和官方微信平台上线，其中“单人早鸟票”售价100元/张（原价150元/张）、“单人年卡早鸟票”售价338元/年（原价450元/年）、“VIP 全家年卡早鸟票”售价888元/年（原价1600元/年），所有早鸟票只在开业前有售，凡购买年卡早鸟票的顾客更可获得开馆前的独家体验机会和精美的优惠大礼包，享受更多精彩活动和福利待遇。

作为默林娱乐集团旗下的经典品牌，开业后的重庆海洋探索中心致力于成为重庆本地极具影响力的水族馆旗舰品牌，为重庆乃至整个西南地区的孩子们打造极具趣味充满魅力的海底世界。同时，它将与其姊妹品牌重庆杜莎夫人蜡像馆相邻，两馆同聚，尽享欢乐，共同为市民打造无与伦比的“一站式”家庭出游精彩体验。

*获取更多关于早鸟票的优惠详情，请关注重庆海洋探索中心官方微信和微博。