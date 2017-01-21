仁济冰鱼节将盛大回归

韩国仁济2017年1月21日电 /美通社/ – 韩国众多冬季庆典的鼻祖仁济冰鱼节(Inje Icefish Festival)还有一天就要开始了，这项活动由于异常天气而停办了两年。



仁济冰鱼节将盛大回归



仁济冰鱼节将盛大回归

为期十天的一年一度活动在今年已进入第17个年头，将于1月21日至30日在韩国小镇仁济辽阔的已结冰的昭阳湖举办，这里位于首尔以东165公里处。

2015年，江原道的这项庆典活动由于前所未有的干旱使得河道干涸而未能举行，去年又因为异常高温导致湖面未能全面结冰。

仁济冰鱼节对韩国类似有关冰和冰渔主题的庆典活动有着深远影响。

这项活动于1998年在昭阳湖广阔的冰面首次举行，当时在寒潮中冰面厚度达到30多厘米。冰面下生活着胡瓜鱼，在韩国又被称作“冬天的女神”。胡瓜鱼是一种生活在10摄氏度以下环境中的冷水鱼类，在12月至来年2月期间最活跃。

以前每到冬天，昭阳江的上游经常充满了试图捕捉胡瓜鱼的游客。当地居民于是开始售卖食品和渔具，这就是仁济冰鱼节的起源。当时认为冬天是淡季的韩国就把冰钓发展成了一项冬季庆典活动。

这项活动逐年取得了长足的发展，最终成为韩国冬季活动的代名词，2003年成为韩国政府选定的三大节庆之一。韩国文化部从2004年开始还连续七年把这项活动指定为优秀文化旅游活动。

从大约20厘米宽的冰洞捕捉胡瓜鱼，另外还有胡瓜鱼美食品鉴、滑雪橇、冰上足球和冰上雪橇等活动，这些都让游客乐在其中。

2003年在同名小镇（位于首尔以东118公里处）推出的华川山鳟鱼冰雪节(Hwacheon Sancheoneo Ice Festival)起初为仁济冰鱼节提供了基准，这项活动目前已成为世界四大冬季活动之一。

仁济冰鱼节还对平昌、加平和洪川等其它小镇的冬季庆典活动的诞生产生了影响。

不过，近年来，由于全球气候变暖和干旱，仁济冰鱼节的开幕并不那么顺利。今年由于天气温暖，韩国不得不再次推迟了这项活动。

一名政府官员表示：“尽管我们很久以前失去了最佳冬季庆典的头衔，但我们会努力恢复过去的辉煌。”

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20170120/8521700399-a

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