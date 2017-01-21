美国最贵豪宅标价2.5亿美元入市

- 豪宅开发商布鲁斯-马可夫斯基推出最新力作；创造“世界第八大奇观”，被誉为“定制豪宅之王”的房地产大亨布鲁斯-马可夫斯基将全球独一无二的艺术作品融入每一处的细节设计，成功征服洛杉矶“白金三角”顶尖富人区

加州贝莱尔2017年1月21日电 /美通社/ -- 著名豪宅开发商布鲁斯-马可夫斯基(Bruce Makowsky)推出自己有生以来最伟大的杰作 -- 位于洛杉矶贝莱尔路924号(924 Bel Air Road)的一座标价2.5亿美元的全新定制豪宅。布鲁斯-马可夫斯基亲自设计过美国一些最高档的住宅，并为其配备完善豪华的家居摆设，呈现生机勃勃的生活空间。这是美国史上标价最高的豪宅，面积共38,000平方英尺，外加17,000平方英尺的娱乐平台，包括2间主卧套房、10间超大VIP贵宾套房、21间豪华浴室、3间厨房、5间酒吧、1间按摩室/健康水疗室、高级健身中心、85英尺的玻璃马赛克无边泳池、可容纳40人的4K杜比全景声(Dolby Atmos)影院、四球道保龄球馆/休息室、停放价值超过3000万美元的汽车的汽车收藏室、全职员工7人、100多件精美艺术品、户外液压投影影院、2间存满香槟/红酒的酒窖和装满各式各样糖果的糖果墙，以及美国最智能的家居技术系统。



洛杉矶贝莱尔路924号。图片提供：Berlyn Photography

2015年初，布鲁斯一举打破自己的记录，让比弗利山庄的一座定制豪宅以7000万美元的价格成交，他也由此得到了“定制豪宅之王”的美誉，并希望打造出美国最非凡的住宅，再创新的纪录。洛杉矶贝莱尔路924号的这栋豪宅位于美国顶尖富人住宅区贝莱尔，富丽堂皇，极尽奢华。这栋大豪宅配有精心设计的高档家具和从世界各地定制的摆设，共有四层，每层都是匠心设计，将室内和户外完美衔接，是全球唯一一套采用八种独特设计元素的宅邸。坐拥270度开阔视野，从雪山、太平洋到洛杉矶天际线，无限美景一览无遗。

马可夫斯基在售价从1.5亿美元到5亿美元不等的豪华游艇和大型私人飞机上面花了大量时间，最终发现奢侈房地产市场上蕴藏着巨大机会，开发豪宅将超越富人的需求。马可夫斯基先生表示：“这套别墅是为一位追求生活最高品质的亿万富豪设计的。直到目前，豪宅市场尚未拿出售价可匹敌豪华游艇和私人飞机的作品，而亿万富翁们每年都在这两样财产上耗资数百万美元。每年都会诞生成百上千名新的亿万富豪，他们也越来越多地将目光投向加州贝莱尔这片乐土，而加州能够提供令人梦寐以求的一切。”

洛杉矶贝莱尔路924号的这座豪宅彰显细节的至臻至美和设计的无懈可击，在这里能够体会什么是创意带来的冲动和充满诱惑力的风格。从每个房间都能看到加州迷人的自然景观，还有各式各样、独一无二的人工切割石头和大理石设计，身体里的每一种感官都被点燃。250人花费了四年多的时间才建成了这座豪宅，它将成为艺术和建筑史上由人类打造的最伟大的杰作之一。

负责洛杉矶贝莱尔路924号豪宅销售的主要房源经纪人包括 Hilton & Hyland 的 Branden Williams 和 Rayni Williams，以及 Rodeo Realty 的 Ben Bacal。详情请访问：http://www.924belair.com/。