兴业太古汇正式宣布2017年开业，数载雕琢落成南京西路商圈

香港兴业国际和太古地产联手打造上海最值得期待的多业态城市新地标

上海2017年1月21日电 /美通社/ -- 历经多年的规划布局和精心雕琢，南京西路商圈最后一块商业拼图 -- 备受业界关注的兴业太古汇，其购物中心部分将于2017年上半年开业。这一由香港兴业国际和太古地产在沪联手打造的首个商业地产项目，购物中心面积多达10万平方米，集结250家零售品牌，携手生活、休闲、餐饮、美妆、娱乐，时尚等丰富多元化的商业组合，将成为上海2017年最值得期待的多业态城市新地标之一。针对实体商业经济的现状与消费者购物、生活理念的变化，兴业太古汇给出了这样一套解决方案 -- 为消费者提供更多新鲜选择，增强消费体验感，打造全方位生活方式的佳选空间。



兴业太古汇日景



LG2中庭

正如此前星巴克宣布入驻兴业太古汇时所强调的“以突破性的创新形式带来非凡的零售体验”一样，兴业太古汇利用复合型多元化的商业组合来满足不同层次的消费需求，通过与品牌合作推出独特主题品牌概念店带来新鲜线下体验，借助均匀混合的业态分布营造极具探索、体验感的购物环境，结合追求精致生活的客群特点，打造上海新兴消费生活方式。兴业太古汇强调能满足各类人群的消费需求，此次将引进14家首次进入中国的品牌，12家首次进入上海的品牌，多家独特主题品牌概念店以及逾40家精致餐饮选择，借力不同业态的品牌组合满足各类消费者全方位需求。

漫步在兴业太古汇，全面感受360度舒适精致的生活购物体验，不同业态品牌之间的新鲜混搭组合，每一个角落都充满意想不到的探索乐趣和惊喜。走过的每个品牌店，背后都有一段美妙的故事，留待大家慢慢挖掘：走到南京西路上，绝不可能错过的海外首家星巴克臻选咖啡烘焙工坊，这足足有西雅图店面两倍之大的双层店铺，不折不扣的咖啡文化学院，可以近距离观赏咖啡豆的烘焙全过程，开启一场独具匠心、令人震撼的全感官咖啡之旅；走出星巴克的大门，感受人潮如织、年轻潮流的全开放式北广场，你一定会被这十几家独立美妆品牌店所吸引，想象一下漫步于欧洲风格的购物街区，沉醉在 Diptyque 的法式浪漫香氛里或是去 Jo Malone 感受英伦经典的芬芳；摩登少女们呼朋引伴去中国首家旗舰店 shu uemura 里探索最新彩妆趋势，到 Bobbi Brown、La Mer、 Kiehl’s，SONOKO 等独立美妆护肤品牌店中挑选适合这一季的斑斓彩妆，找到专属的定制化肌肤问题解决方案。逛饿了，可以和朋友到 Chikalicious 体验极具仪式感的“三道式甜品”的创意美味。可以来一桶来自美国的 Garrett Popcorn 爆米花，从七十多种选择中挑选出新奇又好玩的口味，独享这份“全世界最好吃爆米花”；或干脆一路走到具有法式花园般雅致的南广场，坐进鼎鼎大名的 Paris Group 最新概念巴黎白主题餐厅的露天卡座中，享用一顿浪漫法式佳肴，环顾周边原法租界的欧式建筑，仿佛徜徉在巴黎的街头之中。

置身于兴业太古汇，消费者可以感受玻璃穹顶洒下的阳光，度过生动的一天：清晨，到内地最大的新概念City Super 超·生活，挑选最新鲜的时令食材，来一次“立吞”美味体验。走走逛逛，惊喜地发现曾在孩童时代，被捧在掌心不舍得入口的那块漂亮贝壳巧克力已然“化身”为两层楼的 G Cafe，到这里喝上一杯咖啡搭配比利时经典贝壳巧克力，童年的甜蜜回忆透过味蕾被唤起。到了下午，去上海首家 Jurlique spa美美地做一场香氛按摩、放松身心，或是去瑜伽馆 Space Cycle 随着节奏感的音乐节拍来场酣畅淋漓的瑜伽和动感单车训练，消灭美食高热量带来的负罪感。去 Lululemon、Nike、Under Armour、Adidas 挑选潮流的瑜伽服、时尚个性的健身装备；傍晚，约上三五好友去 Cinker Pictures 所创造的潮流电影体验空间里，就着手工调制鸡尾酒看一场露天电影，或者来一场个性的电影主题派对佐以美食分享快乐。

对于资深“吃货”，兴业太古汇融汇40多家风格各异的环球餐饮品牌，堪称沪上，菜系最多元、选择最丰富的“美食圣地”，带来享受不尽的饕餮美味，满足各类社交生活的场景化餐饮需求：工作日，约上三、两同事，去 Let’s Burger & Lobster 体验出乎意料的食材搭配新玩法，或是在姐妹餐厅 Let’s Taipei 领略台湾美食与法式摆盘的碰撞；休憩时光，与好友去充满东南亚风情的小南洋或是倡导时尚川菜的孔雀厅，苏浙汇全新概念店上海总会畅享美食; 白天是咖啡吧晚上“变身”为威士忌酒吧的 Bar Constellation 提供全天候饮品选择……在这里，汇聚了多家米其林餐饮品牌，不用兜兜转转费尽心思去寻觅一家餐厅，餐饮业态平均分布在各个楼层和角落，在兴业太古汇的每一刻都极富探索乐趣，每一处都充满新奇混搭的体验。

坐落于南京西路商圈，兴业太古汇拥有两幢甲级写字楼香港兴业中心一座、二座和三家精品酒店及酒店式公寓，为游客或商务人士提供便捷舒适的商务生活空间；同时独有逾十个室内户外活动场地，打造文化艺术，多元化的探索空间 -- 欧洲巴洛克式风格“查公馆”通过修缮和恢复后带来别致的空间探索，以及连通威海路至南京西路的南北广场，未来将会举办丰富的文化艺术展览和时尚活动。项目整体绿化覆盖率达到20%，构筑独有的“城市绿洲”，兴业太古汇为热爱健康生活方式的白领一族提供心灵放松的一隅。与爱人手牵手漫步在愉景大道的樱花林，在屋顶花园与孩子沉醉在和煦温暖的阳光里；随着夜幕降临，与朋友一起欣赏斑斓绚丽的穹顶天幕灯光秀。从室内到室外，从古树广场到百年欧式建筑查公馆，兴业太古汇所营造多层次的丰富购物空间，户外的开放式空间布局，有序分布在各座群楼之间，期待你到这里来发现和体验。

作为香港兴业国际和太古地产在内地首次合作，共同投资、共同管理的商业地产项目，兴业太古汇也是两家股东公司将香港成功的国际化社区和城市核心商圈的管理经营经验，根植于上海本土环境及特色文化的全新演绎。纵观香港兴业国际和太古地产运营的众多地产项目，都十分强调消费氛围的营造，注重生活方式的打造。愉景湾，作为香港兴业国际打造的香港最具代表性的地标型度假住宅项目之一，擅长设计丰富活动形式的节日活动，打造别具一格的生活方式，为购物消费注入新鲜生活气息；而被誉为慢逻辑地产绅士的太古地产所开发的大型优质商业综合体项目 -- 太古广场和星街小区则偏好不同时期打造不同主题推广活动，推出个性化定制服务，满足消费者日益变化的购物需求。兴业太古汇租赁与管理总经理李振辉先生指出，“现在人们消费的不只是商品本身，而更是消费过程中带来的体验和附加值；我们相信兴业太古汇在开幕后必能联合商户一同丰富消费者的体验，帮助他们探索更多的消费乐趣，感受乐活的真谛。”，他还表示“兴业太古汇将不断汲取香港兴业国际在打造成熟的国际化社区上的丰富经验，借鉴太古地产发展城市核心商圈的成功模式，着力营造多层次、全方位生活体验”。未来兴业太古汇必能集两家之长，让消费者足不出“沪”便能体验多元化生活空间，为上海这座国际大都市缔造独一无二的商业、时尚、文化新聚集地。

作为南京西路黄金商圈的最后一块拼图，兴业太古汇旨在以多元化的业态分布满足不同层次的消费需求，注重整体生活方式的营造，势必将为南京西路商圈注入新活力。兴业太古汇租赁与管理副总经理杜一莉女士表示，“南京西路，一直都因其活跃的商业氛围及商务服务而闻名于世；我们希望通过兴业太古汇项目可以打造出一个融合多元、闲适、及精致的开放型社区，满足越发苛求的人们，来补充现有的南京西路商圈。”

关于兴业太古汇

兴业太古汇项目由两家香港上市公司，香港兴业国际集团有限公司与太古地产有限公司按50:50比例共同投资、拥有兼管理运营。兴业太古汇占地面积约6.3万平方米，总楼面面积约为32.2万平方米，兴业太古汇融合了一个时尚购物中心，两幢甲级写字楼，以及三家精品酒店和酒店式公寓。毗邻主要轨交线路，尽享四通八达的地利优势。项目于2016年下半年起分阶段开业。

关于香港兴业国际集团有限公司

香港兴业国际集团自1989年开始在香港联合交易所上市（股份代号00480）。集团于香港、中国内地及亚洲的多元化业务包括地产发展及投资、物业管理、高级酒店及服务式住宅、医疗保健服务及其他投资等。

官方网站：www.hkri.com

关于太古地产有限公司

太古地产致力于发展及管理商业、零售、酒店及住宅物业，发展策略集中在主要运输交汇点的优越地段发展综合物业项目。太古地产在香港联合交易所主板上市，在香港的投资物业组合以太古坊、太古城及太古广场为核心物业。除香港以外，太古地产于中国内地、美国及新加坡亦有投资。

官方网站：http://www.swireproperties.com/zh-hk/

*以上信息截至 2016 年12月16日

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