中信博跟踪器产品Arctracker PRO通过IEC62817-TUV认证测试

成为首个通过此测试的太阳能支架企业

上海2017年1月22日电 /美通社/ -- 2017年1月22日，江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称”中信博”）的光伏跟踪器产品平单轴跟踪系统 Arctracker PRO 通过 IEC62817标准认证，为此TUV南德意志集团（以下简称”TUV南德”）光伏与智能电力设备副总经理许海亮先生特别在上海总部为中信博颁发认证证书。



中信博首席技术官兼中信博研究院院长王士涛与TUV南德光伏与智能电力设备副总经理许海亮在认证证书颁布仪式上合影

中信博平单轴跟踪器在 TUV南德所做的一系列测试是根据国际电工委员会太阳能跟踪器设计标准 IEC62817来进行的。IEC62817是针对太阳能跟踪器的全面设计及验收标准，对跟踪器的结构强度、跟踪精度、可靠性、耐久性等各方面规定了设计要求、测试方法及判定依据，因此被认为是对太阳能跟踪器最全面、最权威的评价标准。其主要测试内容包括跟踪系统功能性测试、驱动加速循环测试、驱动加速老化测试（防尘防水测试、温度循环测试、湿度循环测试、高低温启动测试、低温保存测试等）、盐雾测试、UV 测试、静态载荷下形变测试、抗扭、机械滑移、机械滑移及反冲测试、控制箱 IP 等级测试、控制箱运输震动及冲击测试、控制箱温度循环、湿度循环、高温高湿测试等。此次中信博产品的主要测试均在 TUV南德所拥有的世界最先进的大型环境模拟测试室进行的。TUV南德认证专业人员使用精密的评估设备测试中信博平单轴跟踪器在严酷环境条件下的性能表现，同时审核了中信博跟踪器产品的设计流程，并对生产流程以及品质系统进行了评估。

中信博经过长期努力和不断改进，大幅提高了其跟踪产品的安全性与可靠性。做为世界上首家提出冗余设计（双电机，双倾角）的公司，中信博跟踪器已成为故障率极低，因维护导致停机时间极短的产品，被业界誉为“永不停机的跟踪系统”。

中信博是世界上首家通过 IEC62817标准测试并取得 TUV 证书的新能源企业。