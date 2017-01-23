喜来登酒店及度假村推出特色旅行解决方案：一小时发现

携手知名旅行家阿Sam以全新视角发现近在咫尺的精彩

上海2017年1月23日电 /美通社/ -- 喜来登酒店及度假村推出特色旅行解决方案 -- 一小时发现（1-Hour Gem），将在大中华区所有喜来登大酒店(Sheraton Grand)推出。宾客将有机会利用空闲时间去发现当地鲜为人知又最具当地风情的景点，让宾客在繁忙的商务旅途中感受意想不到的旅途精彩以及更为丰富的入住体验。该项目是喜来登品牌三大旅行解决方案之一，是继喜来登PackPoint行李管理应用程序（PackPoint Packing for Sheraton）以及喜来登“对味”中国菜单推出之后的又一特色旅行解决方案。

万豪国际集团大中华区首席执行官何国祥（Stephen Ho）先生表示，“喜来登在中国始终处于行业领先地位，品牌足迹覆盖中国最具吸引力的旅游目的地和门户城市。不断地通过创新的旅行解决方案为宾客创造精彩的旅行和入住体验对我们而言至关重要。在与喜来登的宾客沟通中我们了解到，宾客的差旅行程通常都安排得很满，很难拥有一整段的空闲时间去休闲和放松。因此我们相信‘一小时发现’之旅能够让行色匆匆的宾客充分利用空闲时间，于悠闲中领略当地特别的发现，让旅途变得更有意义。”

近年来，“商务休闲旅行（Bleisure）”这样一种全新的的旅行方式正在日益兴起，被忙碌和快节奏，但仍然追求内心平衡的现代旅行者所倡导。这样的旅行体验，将商务出行与休闲旅行完美结合，鼓励人们在全情投入的忙碌之外能够放松下来，悠然得畅游于当地特色的风情人文。

阿Sam是国内知名旅行家、也是一名经验丰富的环球旅者。此次，喜来登携手阿Sam与现代旅行者分享他的独到旅行体验。阿Sam表示，“我们每去往一个不同的目的地，所入住的酒店就是这段旅途中短暂停留的寓所，以酒店为起点，放松心境，重新去发现。喜来登‘一小时发现（1-Hour Gem）’让自己重新去欣赏身边的景色、品尝美食或是探索一些未曾发现的美好。旅途真正能改变的是我们内心很小的一个世界，但却可以影响到我们很长的一段生活。”

短短一个小时，宾客即可穿过北京金隅喜来登大酒店，游走于静谧的地坛、艺术的五道营胡同、美味汇聚的簋街美食街；或是由杭州西溪喜来登度假大酒店出发，探秘中国国家湿地博物馆、信步于盎然的福堤步行街、造访“天竺三寺”的法喜寺；亦或是在西双版纳云投喜来登大酒店临近的傣族曼别村体会民族风情、于咫尺之遥的温泉镇 -- 嘎洒镇体验舒爽的温泉，或是于宁静的曼洒神殿寻回内心的平静。这每一段旅途都会为宾客呈现一个与众不同的世界。

一小时发现之旅目前已在大中华区的10家喜来登大酒店推出，包括澳门、台北、北京、广州、杭州、云南、上海、郑州及武汉。了解更多信息，请访问：http://www.starwood-ap.com/travelsolutions/。