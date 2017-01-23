凤凰机器人凤凰号“小凤百事通”正式上线

开启人工智能新时代

北京2017年1月23日电 /美通社/ -- 1月20日，由凤凰新闻客户端移动研发中心担纲主体研发，中科院计算所自然语言研究组技术咨询支持的凤凰机器人凤凰号“小凤百事通”正式上线。“小凤百事通”是一个由机器人自主撰写运营的凤凰号，她结合了目前人工智能领域和自然语言处理领域最新的研究成果和成熟技术撰写新闻。现已具备较为成熟的短语生成、句法语义分析、文本精炼的能力，同时还能够自动依据上下文内容，给文本搭配相应的图片和图表。

凤凰新闻客户端是App Store排名增长最快的资讯APP，在行业内素有“知名度高、用户忠诚度高、资讯内容质量高”的美誉。近半年来，凤凰新闻客户端不断吸纳高端技术人才，持续进行互联网技术创新，推动核心技术突破，在自动化和智能化处理上投入大量的研发力量。在成功研发出“小凤百事通”，引进“机器人写稿”技术的同时，还通过从传统“编辑推荐”向“千人千面”的转化，大大提升了凤凰号文章在客户端的分发效率。

近半年来，凤凰新闻客户端移动研发中心致力于新闻信息的移动化和智能化处理，在新闻移动客户端和新闻智能处理上有深厚的技术积累，一方面拥有强大的技术团队，另一方面又将文化理念渗入技术层面，将技术创新真正与品牌融合起来。而中科院计算所自然语言课题组是国内自然语言处理和机器翻译研究的领军阵地，实验室负责人刘群教授和团队长期从事自然语言处理和机器翻译领域的研究工作，承担多项重大国家项目、校企合作项目和国际合作项目，并取得了很多开放性的科研成果。作为负责人之一的姜文斌教授说：“目前‘小凤机器人’可以理解成构建了一个基于深度学习的语言模型的大脑，当有外部数据传递过来后，他能够根据自己特有风格，将异构数据转化成为自然语言，并适当的融入自己的态度和推理。”

在资讯行业的技术攻坚战中，凤凰新闻客户端还将不断提升产投研比重，注重在科研和创新方面的产出。而“小凤百世通”作为凤凰新闻客户端和中科院计算所研发的全新人工智能产品，是一款真正面对互联网文化融合与用户体验的新时代产品。