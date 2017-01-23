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仲利国际贸易受邀参加新年音乐会，喜获双项殊荣

2017年01月23日 13:00 编辑： 经理人网编辑
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上海2017年1月23日电 /美通社/ -- 2017年1月16日晚，仲利国际贸易获邀参加2017新年音乐会，暨市北高新园区优秀企业答谢会，仲利国际企划部吴昭甫资深总监及财务部许自钧副总监代表公司参会。

仲利国际贸易荣获优秀企业和区级税收特别贡献奖
仲利国际贸易荣获优秀企业和区级税收特别贡献奖

仲利国际贸易（上海）有限公司是仲利国际租赁有限公司，设立于上海市静安区市北高新技术服务业园区。仲利国际贸易成立于2008年，此次是仲利国际贸易第六次获得“优秀企业”的称号。在此次新年音乐会中，仲利国际贸易位列2016年税收总额5000万元级企业，获得市北高新颁发的“优秀企业”和“区级税收特别贡献奖”。这些荣誉的获得主要是由于仲利国际贸易成立以来业绩迅速的发展，在自身得到发展的同时，也协同市北高新园区的发展。

在此次新年音乐会中，中共静安区委副书记、区长陆晓栋代表区政府向市北高新园区繁荣区域经济做出的卓越贡献表示衷心感谢。市北高新集团党委副书记、董事长周群致辞，表示2016年市北高新园区与企业风雨同舟，守望互助，创造了许多不平凡的佳绩。

此次新年音乐会邀请了赵晓鸥、杨小勇、迟立明、宋倩、傅晓丽、李泽及上海爱乐乐团等诸多知名音乐人及音乐社团，音乐会现场演奏了管弦乐《茉莉花》、芭蕾舞剧《胡桃夹子》、男高音独唱《草原上升起不落的太阳》、女高音独唱《我和我的祖国》等经典曲目。

通过参与此次新年音乐会，仲利国际贸易深切感怀过去6年来，市北高新园区及静安区政府对仲利国际贸易的扶持。展望未来，仲利国际贸易将继续提供高质量的服务，为更多的中小企业服务，与市北高新园区及静安区政府进行深入的沟通，为企业、园区、政府乃至社会经济的发展做出贡献。

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