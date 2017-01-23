TUV南德为乐叶光伏颁发IEC TS 62941管理体系证书

上海2017年1月23日电 /美通社/ -- 日前，全球领先的第三方检测认证机构TUV 南德意志集团（以下简称“TUV SUD”）为隆基股份成员企业乐叶光伏科技有限公司（以下简称“乐叶”）颁发了IEC TS 62941光伏行业质量管理体系认证证书。IEC TS 62941:2016是目前唯一针对光伏行业的全球性质量管理体系标准，此次乐叶获得该体系证书，不仅体现了乐叶作为光伏企业对于光伏组件25年质保承诺的决心与实践，同时也彰显了TUV SUD作为第三方检测认证企业专业权威的“一站式”服务能力。



TUV SUD为乐叶颁发IEC TS 62941光伏行业管理体系认证证书

IEC TS 62941是2016年年初由IEC（国际电工委员会）颁布，基于ISO 9000体系并结合了光伏产业的特点而提出的更有针对性、更严格全面的要求。其目的是为了规范光伏组件从设计、关键材料管控、采购、工艺生产流程控制、产品测试监控、产品认证、到售后服务等整个生命周期的质量和可靠性保障要求，更好地确保光伏组件厂商对产品质量和可靠性的承诺。诸多光伏领军企业、行业专家、权威认证机构参与该标准的讨论与制定，同时也是中国企业参与光伏行业IEC标准最为深入的一个标准项目。

此次，TUV SUD对乐叶在进行IEC TS 62941审核过程中，运用ISO 9001质量管理体系的审核思路，紧扣IEC TS 62941的要求，围绕已通过IEC 61215认证的光伏组件的一致性展开工作，同时从管理体系的角度重点关注：光伏组件的设计控制、关键材料的管控、设备及过程能力、ESD防护、整个供应链的产品可追溯性、测量设备的校准、光伏组件的可靠性测试、光伏组件的预期寿命与质保的匹配及质量工具（如FMEA、控制计划、SPC、MSA、CPk）的使用等，根据IEC TS 62941的要求做了全面细致的评审。

乐叶副总裁陈红先生表示：“乐叶在各方面都坚持精益求精。IEC TS 62941审核的通过很好证明了我们对于追求高品质产品的努力和实践。唯有企业内部管理严苛、遵循标准，才能长期稳定地为客户提供更为优异的光伏产品，提高我们的核心竞争力。”

TUV SUD光伏与智能电力副总裁许海亮先生表示：“乐叶是第一家获TUV SUD颁发IEC TS 62941的光伏企业，在审核过程中乐叶的专业、认真、积极改善的诸多细节让我们印象深刻，也体现了乐叶对产品品质的重视以及勇于挑战自我的魄力。TUV SUD作为光伏行业服务供应商，秉持‘权威认证、创享价值’的理念，积极聆听客户需求，始终坚持为客户提供专业、可靠、安全的‘一站式’服务解决方案，帮助客户提高生产和运营效率，控制风险。”

另外，TUV SUD管理服务部经理丛瑛女士则表示：“经过光伏人近20年的努力，我国的光伏产业在技术研发、生产制造、出货量和安装量均跃居世界第一，这了不起的成绩我们与有荣焉！我们很高兴通过此次IEC TS 62941认证、有机会深入了解乐叶，并见证乐叶作为单晶领域‘领跑者’的质量管理。”