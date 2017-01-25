TUV莱茵助力萨姆森实现精益制造 年创6亿佳绩

北京2017年1月24日电 /美通社/ -- 近日，德国莱茵TUV集团（以下简称：TUV莱茵）对长期合作伙伴萨姆森控制设备（中国）有限公司（以下简称：萨姆森）进行了回访。萨姆森总经理祁专介绍到：“这十多年里，我们从无到有，从最初的几个人，租用别人的场地开始，发展到今天拥有200多名员工，自己的厂房设备、办公楼。规模虽不大，发展不算快，但我们始终秉承集团100年来的宗旨，专注于做精做专做强，唯有质量的严格把控，才能使萨姆森控制阀国产化站稳脚跟。”

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凡出席过萨姆森2012年八月新品发布会的嘉宾都对萨姆森总经理祁总在致辞结语中提到“四个零”的印象尤为深刻。“公司未来将以四个‘零’作为工作标准：安全零事故，选型零差错，产品零缺陷，服务零抱怨，为客户提供优质的工业自动化产品和服务！”他浑厚的声音在宽大敞亮的宴会厅里回荡，在场宾客被他对品质的执着和决心所撼动，爆发出一阵持久而热烈的掌声。

在接受TUV莱茵的回访时，深受德国“工匠”精神影响的祁总回忆，“萨姆森在1998年成立之初，就非常希望能够得到专业和权威的技术咨询和支持。这里不单指产品面的，还包括企业如何做到德国式管理，在中国，这非常重要。”

正是萨姆森自上而下对经营管理、生产流程和产品拥有不断追求品质和卓越的热诚，为TUV莱茵成为萨姆森检测认证长期服务商做了很好的铺垫。

坚持与执着，让产品进口变出口



萨姆森控制设备（中国）有限公司 总经理祁专

萨姆森集团成立于1907年，迄今已有109年的历史，总部在德国法兰克福，主要生产自动化控制设备、阀门及控制阀门等产品。1998年在中国成立分支机构，初成立的萨姆森生产部只有3个人，一位经理、两个员工，设备也只是老式钻床、车床。当时生产部的职能不是生产产品，而是服务于售后，所有零件都是从德国进口的。

“引进国外技术，将高端控制阀国产化是萨姆森在中国成立公司的最大意义，如果只做组装、售后，而没有产品的生产，引进国外技术就无从谈起。”祁总不断与德国总部协商，希望能将部分生产转移到中国。当时德国总部对“中国生产”一直持怀疑态度，因为控制阀是高精密产品，对生产技术、质量控制要求极高，德国总部曾尝试过将生产转移到其它国家的子公司，收效却一直不好。

在他再三的争取下，德国总部决定：让中国公司试一试。

1999年公司开始引进普通机床设备，扩大生产部。从德国总部转移来的第一个零件是铸铁阀体。虽然阀体的构造比较简单，加工内容只是把内部加工到图纸要求的精度。但在“引进国外技术”这条道路上已经前进了一大步。

为了把握住来之不易的机会，公司需要进一步成长，萨姆森于2000年开始接触TUV莱茵，2004年双方正式合作。

如祁总所期望的目标，要产品质量和企业管理两手抓，所以当时签定了两个技术合同：一个是ISO 9000质量管理体系认证，借助TUV莱茵多年的审核经验协助萨姆森的质量管理上达到国际水平。第二是产品生产认证。在TUV莱茵的协助下，萨姆森申请专业的PED认证，自此成为中国阀门第一家经过压力容器认证的企业。

“我们生产的是压力容器类产品，希望在中国的生产也能达到欧盟标准，产出与德国或欧盟质量水平一致的压力容器。”祁总表示，这是当时萨姆森公司上下最大的期待。

生产初期，零件的质量由德国总部直接把控，原材料引进、加工首件、小批量生产质量抽检、大批量生产的质量测评等相关质量数据都会反馈到总部，总部批准后再继续生产。萨姆森为了保证产品质量输出的一致化，不仅建立了科学的质量管理体系，董事会也不断投资完善检验手段。

第一批“铸铁阀体”零件供应德国总部，受到好评。虽然用普通机床生产，却不比德国数控机床生产的质量差；建立起来的质量管理体系更是得到了总部认可。

此后，大量零部件的生产向中国转移，德国总部转向中国采购零件。

不忘初心，方得始终

“用内窥灯照向零件内部，表面的坑坑洼洼都逃不过你的眼睛。”萨姆森质量部负责人刘瑞祥介绍，他拿着专用质检工具，照进零件内部，边检验边讲解，这样的内窥灯每台生产设备旁都有配备。为进一步保障产品质量，德国总部为中国公司添置了多台先进数控机床，在和TUV莱茵紧密的交流中，持续加强质量控制手段和管理，员工在加工零件前要先对原材料进行检查，如有纰漏返回上道工序。

与TUV莱茵合作的十二年里，萨姆森无论产品质量水平和企业管理都有了丰富的收获和很大的提升。在质量管理体系方面，ISO 9000认证使萨姆森的企业管理从零开始，真正地导向了正轨 -- 做到与世界标准接轨。另一方面，萨姆森已具备足够的能力在中国生产出与欧盟一致的产品，质量与国际并驾其驱，让他们的最初目标和期望得到了落实。

祁总在访谈中笑言：“2004年，萨姆森和TUV莱茵两家百年德企相遇，我当时就确信肯定能把品质做到极致。也在这一年，我们获得了PED认证，这个认证让萨姆森成为中国阀门第一家经过压力容器认证的企业。此后，这个认证给我们公司带来了巨大的经济效益，以致于在2015年，我们在中国市场实现了六亿的销售额。”

随着萨姆森全体人员坚持不懈的努力，生产的零件一次次通过德国总部的严格质量检验。现在，包括不锈钢承压阀体、阀芯定位器等上千种关键核心部件已转移到中国制造，并对中国公司批量产品免检放行。2012年萨姆森自主设计研发的“四偏心蝶阀”填补了在国际上这个领域的空白，国家专利局于2013年底授予了专利证书。

从十二年前，萨姆森的生产部从售后向技术引进、生产加工发展，再到全中国制造，高质量产品大量出口，完成了自己成长的一次蜕变。今天的萨姆森，早已实现自主设计研发，在中国乃至世界引领着整个行业的产品革新。未来的他，会在“中国智造”、“中国创造”的道路上不断奋力向前，为中国高端工业自动化产品和技术的持续发展作贡献。