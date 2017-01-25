日本航空选用霍尼韦尔GoDirect燃油效率软件

现有客户称每年可节约超过2%的燃油消耗

上海2017年1月25日电 /美通社/ -- 为降低油耗及相关成本，日本航空公司决定选用霍尼韦尔（纽约证交所代码：HON）为其提供燃油管理服务。作为霍尼韦尔GoDirect 互联飞机服务套件的一部分，GoDirect燃油效率软件将为日航提供合适的工具和数据，监测其机队的当前油耗情况并提出节油方案建议。

霍尼韦尔GoDirect燃油效率软件包括100多份现成的分析报告，并通过用户友好型数据接口与现有的航空公司系统集成。这款软件为航空公司提供节油建议，让航空公司可以快速部署已有的或定制化的报告及图表。GoDirect燃油效率软件不仅提供综合报告以保障飞机的碳排放符合欧盟碳排放交易体系法规，还能为每架航班提供多种可行的节油方案。

霍尼韦尔航空航天集团互联服务高级销售总监Jason Wissink 表示：“一般来说，燃油消耗占航空公司运营成本的20%到40%。GoDirect燃油效率软件为现有用户每年节约超过2%的燃油消耗。通过采集众多数据并分析各个飞行阶段的油耗情况，GoDirect燃油效率软件可以帮助日本航空降低油耗和运营成本。”

近期，芬兰航空、阿提哈德航空和土耳其航空等多家航企都选用了这套霍尼韦尔创新软件管理其燃油效率项目。

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