WeDo Technologies领先于全球通信服务供应商金融保障市场

Stratecast | Frost & Sullivan报告显示，WeDo Technologies领先于全球通信服务供应商金融保障市场

葡萄牙里斯本2017年1月25日电 /美通社/ --

连续第二次因在竞争激烈的市场中处于领先地位获得表彰

根据其近期发布的通信服务供应商金融保障 (Communication Service Provider (CSP) Financial Assurance) 市场分析报告，领先的咨询与调研分析公司Stratecast | Frost & Sullivan已经将WeDo Technologies评为其2016年通信服务供应商金融保障类的Stratecast全球市场领导力奖的唯一获奖者。WeDo Technologies因连续第二次在竞争激烈的全球金融保障市场处于领先地位获得Stratecast表彰。

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Stratecast深入分析了通信服务供应商金融保障市场，对超过46家全球金融保障解决方案（包括营收保障、有时也称为盈利保护或防损、欺诈管理和利润保障）供应商进行了调研，之后颁发了市场份额领导力大奖。

Stratecast | Frost & Sullivan数据分析和货币化业务协调战略分析师Troy Morley表示：“如果一家公司被评为竞争激烈的市场（如通信服务供应商金融保障市场）的领导者，这就是该公司广泛受到客户认可的有力证据。在多样化的客户群中（WeDo Technologies在96个国家拥有170多个客户）维持客户满意度是一个难题，但这家公司不仅做到了，还表现优异。”

WeDo Technologies首席执行官兼创始人Rui Paiva表示：“我们很高兴再次被Stratecast | Frost & Sullivan评为金融保障类的领导者。这份报告认可了我们的领导地位和发展潜力。通过对研发的持续大量投资，我们能够快速地不断提升自己，确保我们的解决方案前瞻性地帮助客户预防威胁，保障他们的利益。”

2016年WeDo Technologies荣获Stratecast大奖

通过提供智能软件来分析、监控、控制、管理、运行和优化企业内的大量数据，WeDo Technologies在优化收入保障和欺诈管理交付解决方案方面表现优异，这些解决方案能够最小化，甚至避免运营和商业低效现象，让通信服务供应商实现满意的财务业绩。

WeDo Technologies通过为寻求风险管理解决方案的通信服务供应商持续交付高效的风险管理软件解决方案，专注于应对最新的威胁和市场挑战。WeDo Technologies通过稳定的服务，以及SaaS交付模式，满足这些需求。

您可下载完整的报告：Global CSP Financial Assurance 2016 Edition: Market Forecast, Market Share Analysis, and Supplier Assessment。下载地址：http://tinyurl.com/StratecastFullReport

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