日本航空采用霍尼韦尔GoDirect燃油效率软件

现有用户每年已节约超过2%的油耗

新加坡2017年1月25日电 /美通社/ -- 霍尼韦尔 (Honeywell) (NYSE: HON) 已经被日本航空 (Japan Airlines) 选中为其提供燃油管理服务，以降低油耗及相关成本。作为霍尼韦尔 GoDirect Flight Services 互联飞机套件的一部分，GoDirect燃油效率软件将为日本航空提供合适的工具和数据，监测当前油耗并提出节油方案建议。

霍尼韦尔的 GoDirect 燃油效率软件分析了100多份报告的数据，能够通过用户友好型数据接口与现有的航空公司系统集成。该解决方案可提供节油建议，帮助航空公司快速部署已有或定制的分析报告及图表。霍尼韦尔的技术不仅提供建议以保障飞机完全符合欧盟碳排放交易体系法规，还能为每架航班提供多种可行的节油方案。

霍尼韦尔航空航天集团互联服务高级销售总监 Jason Wissink 表示：“通常情况下，燃油消耗占航空公司运营成本的20%到40%。我们的 GoDirect 燃油效率软件已经为现有用户每年节约超过2%的油耗。通过采集多个来源的数据，分析各个飞行阶段的油耗情况，GoDirect 燃油效率软件可以帮助日本航空实现油耗目标，显著降低运营成本。”

芬兰航空 (Finnair)、阿提哈德航空 (Etihad Airways) 和土耳其航空 (Turkish Airlines) 等航空公司最近也采用霍尼韦尔的这套创新软件来管理燃油效率项目。

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