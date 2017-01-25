妈妈帮“M+达人”成功晋级《妈妈咪呀》预选

北京2017年1月25日电 /美通社/ -- 由SMG新娱乐联合韩国CJ E&M共同打造的一档大型女性励志节目《妈妈咪呀》第五季即将于今年2月回归荧幕，在东方卫视崭新播出。首款全领域知识分享的直播平台V来秀“妈妈来秀”开通了2017《妈妈咪呀》网络海选通道。国内领先的互联网母婴社区平台妈妈帮成为独家母婴战略合作伙伴。

“勇敢做自己，自信秀出来”一直是《妈妈咪呀》这档节目秉承的宗旨，希望通过节目激活中国主妇们的梦想，给予她们一个绽放惊人魅力的舞台。这个理念，恰恰和妈妈帮“M+达人”所倡导的“中国新生代妈妈”不谋而合。

在妈妈帮的平台上，聚集了众多拥有自己生活主张和育儿态度的妈妈们，她们在育儿、美食、摄影、手工、美妆、私搭等各领域独具见解，才艺出众。妈妈帮提出“M+达人”概念，进一步激励妈妈们积极主动地表达自我，创作具有个人态度和影响力的优质原创内容，让兴趣相投的用户聚在一起，形成良好的社区文化。此次《妈妈咪呀》的网络海选中，妈妈帮“M+达人”为节目注入了一股新鲜、多彩的力量。让大众摆脱对妈妈们的传统印象 --“张口柴米油盐、闭口孩子老公”，转而成为能歌善舞、多才多艺、独立自信的新女性。

这次报名直播海选的“M+达人”刘艺是两个孩子的妈妈。她曾参与主创并主持的《看东方 -- 东游记》旅游节目将东方卫视《看东方》的收视率推上历史最高水平，她还曾以主持人的视角编著了《背包日记》对外出版发行。“在旅游行业工作5年，一直是非常自由的状态。怀孕当妈妈之后，不得不离开这个高强度的工作岗位。全职照顾两个宝贝，每天的生活就是围绕家庭转，被填得满满的。全职的头一年，内心落差非常大。”刘艺谈及从职场女性转变为全职妈妈时的确遇到些困难。不过幸运的是，她在适应了全职生活之后也逐渐意识到个人空间的重要性。这次参加“妈妈来秀”，刘艺坦言希望能给自己一个重拾魅力的机会。

另一位参赛选手薰妈，是妈妈帮的忠实用户，也是二宝的妈妈。与刘艺不同的是，薰妈从第一次怀孕起就没有考虑过离开职场，在养育两个宝宝的同时，一直坚守在设计师的工作岗位上。但薰妈并没有因此而忽视孩子的成长教育，4岁的薰薰已入选了上海市的体操娃娃队，同时还经常参与广告试镜活动，在某知名车险品牌的微电影表现优异。薰妈也是位多才多艺的女性，平时会兼职做直播主持人，此次海选的才艺是诗歌朗诵。薰妈和薰薰成长的历程里，都有妈妈帮的一路相伴。薰妈在成为“M+达人”后，希望将自己生活和育儿过程中的正能量传递给更多伙伴，让妈妈们一起变得更棒。

像刘艺和薰妈这样的年轻妈妈们，在转换角色的时候都经历过相同的“煎熬期”，而妈妈的伟大之处就在于突破煎熬，回归自信和独立。妈妈帮和V来秀此次共同合作的“妈妈来秀”，给予年轻妈妈们一个非常好的展示平台，让她们重新找回自己，绽放魅力。

经过激烈的全国直播海选，妈妈帮向东方卫视《妈妈咪呀》第五季成功输送了10位优秀的“M+达人”妈妈，希望她们在后续竞赛过程中能大放异彩。