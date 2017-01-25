默林娱乐集团分别与携程、美团点评展开深度合作

开启线上体验式娱乐2.0时代

上海2017年1月25日电 /美通社/ -- 2017元旦刚过，全球第二大的旅游景点营运公司默林娱乐集团分别与携程、美团点评在上海杜莎夫人蜡像馆签署战略合作协议，深度战略合作将在系统直连、创新营销、产品多元化等方面进行全方位全面展开，为消费者提供更多选择和更优质服务，开启线上体验式娱乐2.0时代。

默林娱乐集团亚太地区董事总经理Putnam Shin先生、中国区总经理陈洁女士、中国渠道营销总监杨胜军先生等出席签约仪式。



默林娱乐集团亚太地区董事总经理Putnam Shin先生

近年，中国的旅游市场出现了爆发式的上升。无论是出行频率还是消费水平，都显著提升。高增长吸引了像默林集团这样的巨头加快对中国市场的开发和布局。

作为全球第二大的旅游景点营运公司，同时也是欧洲知名家庭娱乐景点运营商，默林娱乐集团已经成长为世界上最富魅力、最焕发活力的公司之一。默林旗下拥有包括乐高主题乐园、杜莎夫人蜡像馆、伦敦眼、海洋探索中心、Gardaland 及伦敦地牢等在内的近20个优质景点品牌，分布在4大洲23个国家，超过120个游乐景点为游客提供服务，每年的游客量超过6000万人次。中国是默林集团重点发展区域，以2006年上海的杜莎夫人蜡像馆为标志，业务快速发展，至今已拥有上海杜莎夫人蜡像馆、上海长风海洋世界、武汉杜莎夫人蜡像馆、北京杜莎夫人蜡像馆、上海乐高探索中心和重庆杜莎夫人蜡像馆3个品牌6家场馆。2017年还会迎来重庆海洋探索中心，沈阳海洋探索中心和沈阳乐高探索中心。默林娱乐集团旗下的乐高乐园也将落户北京和上海两地。以多品牌多区域针对不同的细分市场，每年吸引数百万游客，已经成为中国旅游景点行业新兴力量。

Putnam Shin先生表示，无论是在中国还是全球，线上渠道都有着巨大的空间和广阔的前景。随着订票移动化的不断发展深入，线上渠道将会是默林娱乐集团开拓旅游市场的重点。携程和美团点评都拥有着强大的一站式资源平台和旅游市场最优资源，通过双方的精诚合作，将会给中国区、亚太地区乃至默林全球场馆的合作带来更大的市场效应，提升增量和市场占有率，实现品牌效应叠加。

携程旅行网是中国领先的旅游集团，向超过2.5亿注册会员提供包括酒店预订、机票预订、旅游度假、商旅管理及攻略社区等在内的全方位旅行服务。目前，携程旅行网门票服务已覆盖全国近6000家景区，全球8000多家景区。默林与携程开展紧密合作，覆盖线上线下产品的整合营销活动，增加更具吸引力的创新营销尝试，进一步丰富产品内容，提升用户体验。



默林娱乐集团中国区总经理陈洁女士与携程门票事业部总经理方洪峰签约

美团点评拥有美团与点评双平台共6亿用户，日活超过3500万，覆盖全国2800多个县、市、区、旗中的95%地区。凭借着覆盖深度和用户粘度的优势，2016年美团点评门票业务突破6700万张，成为中国最大线上客源地。 默林和美团点评是在“娱乐及生活方式产品供应链上高度契合的品牌商和平台商”。 双方将通过联合顾客研究和跨行业联合营销实现共同的价值创造，为中国和游客提供更完美的游乐体验。