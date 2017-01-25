宝尊电商CEO入选科技部2016年创新人才推进计划

上海2017年1月25日电 /美通社/ -- 2017年1月，国家科技部正式公示了2016年国家创新人才推进计划拟入选对象名单。经申报推荐、形式审查和专家评议等环节，共产生了314名中青年科技创新领军人才、67个重点领域创新团队、203名科技创新创业人才和33个创新人才培养示范基地。上海宝尊电子商务有限公司CEO仇文彬先生经过层层评审最终入选该计划“科技创新创业人才”，全国仅203人，上海仅16人。（详情见中华人民共和国科技部网站：http://www.most.gov.cn/tztg/201701/t20170116_130497.htm）

候选人的能力、业绩和发展潜力，是本次人才遴选最主要的条件。仇文彬先生2007年创立上海宝尊电子商务有限公司，2015年宝尊在美国纳斯达克成功上市。过去的数年中宝尊电商一直致力于推动端到端品牌电子商务服务在中国的全渠道发展，是目前中国品牌电商行业的领导企业。



宝尊电商CEO仇文彬

近年来，宝尊积累了包括耐克、匡威、博柏利、微软、飞利浦、松下在内的众多国际级品牌，公开信息显示宝尊目前合作的品牌已经达到了120家。从销售运营、IT技术服务到数字营销、仓储物流，宝尊将帮助更多的品牌在这个激进的数字大潮中继续保持领先。

关于国家创新人才推进计划：

国家创新人才推进计划旨在通过创新体制机制、优化政策环境、强化保障措施，培养和造就一批具有世界水平的科学家、高水平的科技领军人才和工程师、优秀创新团队和创业人才，打造一批创新人才培养示范基地，加强高层次创新型科技人才队伍建设，引领和带动各类科技人才的发展，为提高自主创新能力、建设创新型国家提供有力的人才支撑。