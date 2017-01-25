李锦记健康产品集团发布首本企业社会责任报告

构建可持续发展生态圈

香港2017年1月25日电 /美通社/ -- 2017年1月25日，李锦记健康产品集团（“集团”）通过集团官网发布首本企业社会责任报告（“报告”）。集团成员无限极（中国）和天方健（中国）已分别发布各自的报告，无限极（香港）、无限极（台湾）和无限极（马来西亚）将于近期联合发布一本报告。

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李锦记健康产品集团首本企业社会责任报告封面



集团主席的话



思利及人助学圆梦项目



无限极快乐足球项目



无限极溯源之旅

“随着李锦记健康产品集团的多元化发展，集团及旗下成员将构建更大的生态圈，履行社会责任的步履也更加多元和坚定。”李锦记健康产品集团高级副总裁杨国晋先生表示。

为适应多元化发展，集团与旗下部分成员的报告今年首次分开发布。其中，集团报告涵盖集团及各成员的重要履责信息，满足利益相关方对集团整体了解的需求。

过去一年，集团致力于在健康与快乐方面构建可持续发展生态圈：以李锦记家族的名义捐资2100万美元在哈佛大学陈曾熙公共卫生学院建立李锦裳健康与快乐研究中心，探索人类健康和快乐的秘诀；投资45亿元人民币在广州白云新城建立现代化办公楼，为人类健康需求研发更多高品质产品；2012年捐资成立的思利及人公益基金会去年累计投入超1700万元人民币，开展助学圆梦、快乐足球等37个公益项目，为贫困地区孩子带去希望和快乐……这些行动不仅表明集团对未来充满信心，更表现出对社会责任的重视与承担。

“尽管未来的风险不可预测，但有可持续发展的生态圈就能让我们足以抵御；尽管发展需要更多的资源，但有生态圈的视角就能让我们发现更多富裕的资源。” 李锦记健康产品集团主席兼行政总裁李惠森先生在报告中提到，“健康是未来中国乃至世界可持续发展的重要议题，这让我们有更坚定的信心为社会发展做出更多贡献。”