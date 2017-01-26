Let’s Rise–威斯汀酒店及度假村号召旅行者掌控旅行体验

威斯汀根据新近全球旅行与健康产业趋势调研结果投资三千万美元推出“Let's Rise”品牌宣传推广活动

美国马里兰州贝塞斯达市2017年1月26日电 /美通社/ -- 万豪国际集团（纳斯达克股票代码：MAR）旗下的威斯汀酒店及度假村品牌宣布，于今日启动五年多来该品牌首个全球宣传推广活动，针对旅行往往会打乱生活节奏、让人容易分心与焦虑、还会有各种不可预测的状况发生等问题，帮助旅行者在旅途中保持生活节奏和身心健康，让他们获得更丰富的旅行体验以及更精彩的入住体验，始终处于非凡状态。此次品牌推广活动命名为“Let’s Rise”，耗资三千万美元，是一个整合式的广告宣传活动，重点突出威斯汀一直以来坚持的品牌承诺，即在宾客住宿前、住宿中和住宿后，始终关注他们的身心健康，以更富活力和精彩的健康体验启发全球旅行者。从即日起，“Let’s Rise”品牌推广活动将在电视、数字、广播及户外等多种媒体渠道铺开，今年晚些时候，还会有多个平面广告问世。“Let’s Rise”也会作为一个重要的品牌宣传语，成为今年一年中威斯汀为宾客与员工推出的各种健康计划与合作活动的主题。

威斯汀“Let’s Rise”品牌宣传推广活动的设计灵感取自健康产业和旅游行业的最新趋势，也从一个角度反映出这两个产业未来发展的动力所在。威斯汀与StudyLogic公司新近合作完成了一份涉及北美、墨西哥、英国、德国、阿联酋与中国的全球调研。该调研的结果揭示了一个令人震惊的变化：如今，人们在旅行中极其注重健康体验。随着旅行时间的缩短以及旅途中出现越来越多的干扰因素，旅行者正在重塑商务与休闲旅行体验。在旅途中，他们往往会优先考虑和安排健身活动，希望自己能拥有十足的活力，保持头脑冷静、精神专注、思绪机敏，从而能更好地投入到精彩无比的探索体验中去。在中国，调查结果中35%的受访者表示在未来12个月的休闲度假的主要目的是寻求自我发现，这个比例比往年增加了6%。与过去三年相比，中国受访者中希望在未来一年参与探险旅行的人数翻了近一倍，从12%上升到超过22%。

威斯汀酒店及度假村全球品牌领导人李博恩（Brian Povinelli）说：“威斯汀的‘Let’s Rise’品牌推广活动定位准确，切中时下旅行者的切身需求。其实，与其说它是一个品牌推广活动，倒不如说它是威斯汀发出的一个号召。在现代社会中，人们变得越来越忙碌，总是处在时刻待机的紧张状态。我们发现，在全球范围内，旅行者开始重新思考和安排事务的优先顺序，并将保持身心健康排在了首位。威斯汀顺应这股趋势，满足宾客们的需求，帮助他们在旅途中保持最佳状态，这令我们感到无比自豪。”

威斯汀向旅行者发问：

“ 同样是起床，在倦意重重与活力精彩之间，你选择哪个？ ”

威斯汀与旧金山的Venables Bell & Partners公司合作，开发了此次综合性的品牌推广活动，并将从多个方面予以落实，帮助旅行者掌控在旅途中的健康体验。此次推广活动包含多幅宣传照片，描绘宾客在旅行中早起晨跑，延续健康的饮食习惯，以及因为享受到香甜美梦而保持活力精彩的情境。威斯汀希望借此让消费者了解围绕其品牌基因打造的一系列特色计划、产品与服务，包括威斯汀天梦之床（Westin Heavenly® Bed），以及与新百伦®合作推出的威斯汀运动装备租赁计划。这些特色体验全都围绕威斯汀品牌的“六大健康要素”设计，即：酣然好梦、营养美味、活力运动、高效工作、妙趣玩乐、舒畅身心。

“一日之计在于晨”，要掌控好一整天的节奏，最好从早上就开始行动。为了表现清晨的活力与重要性，威斯汀此次推广活动的宣传照片无一例外地展现了清晨的明媚阳光。同时，威斯汀也借此向消费者提出了一个简单又值得深思的问题：“同样是起床，在倦意重重与活力精彩之间，你选择哪个？”

全球调研揭示旅行者对健康体验的态度与观念已发生惊人转变：

旅途中各种不可预见的情况越来越多，旅行者的压力由此激增

全球各地的人们都希望通过保持身心健康来重新掌控旅行体验

在过去三年中，大众财富的增加和网络的进一步普及带动环球旅行的激增。与之相随的是，旅行中的不确定因素也大幅增加。每4个旅行者中就有3个人表示，他们很难在旅途中保持日常的生活习惯。超过60%的人表示在旅途中睡得少了，65%的人说他们在旅途中减少了锻炼，甚至还有15%的人表示，即便是度假旅行，也会增加他们的压力 -- 而在过去，度假旅行一直被认为是放松与休闲的最佳时机。

同样令人惊讶的是，不论是商务旅行，还是休闲旅游，全球范围内有越来越多的人开始有意在旅途中关注身心健康，以此保持常规作息习惯。在此次调研中，德国和阿联酋分别有30%和超过20%的受访者表示，保持身心健康令他们感到自己能掌控旅行体验；在全球范围内，近15%的受访者认为，这将降低他们的压力水平；德国和北美差不多每4个人中就有1个表示，感觉身心健康让他们在工作中有更好的表现；在墨西哥与英国，四分之一的人说身心健康的状态让他们感到更快乐。

李博恩（Povinelli）先生还补充说，“我们注意到，无论在世界的哪个地方，如今的旅行者在行为上正发生着重大的转变。他们将保持身心健康作为日常工作生活和旅行途中的一项常规事务。千禧一代的年轻人认为，健身活动更多的意义在于社交，而非竞争；商务旅行者逐渐更青睐参加跑步俱乐部，而不是以往受人趋之若鹜的休闲会所。我们甚至还发现，连度蜜月的新人们也都开始关注整体健康体验。单单美国就有80%的新人表示，他们在蜜月旅行中比平时在家里更积极有活力，也更注重健康。还有40%的人表示，与他人一起跑步是一种摆脱忙碌状态、减轻压力、同时欣赏风景的绝好方式。”

威斯汀充分理解保持身心健康对消费者的重要性，因此紧跟全球范围内人们对健康体验需求越来越大的这一趋势，不断升级各项品牌特色计划，帮助宾客体验活力精彩的旅行入住体验，时刻处于绝佳状态。

今年，全球各地的威斯汀酒店与度假酒店都将翻新特色的WestinWORKOUT®威斯汀健身中心。这些每天24小时开放的健身中心将顺应当下的健身新趋势，配备更多的伸展、力量锻炼与核心肌肉训练设备。

威斯汀还将继续开拓与新百伦合作打造的威斯汀运动装备租赁计划，让客人们无需携带额外的行李，也可以在旅行途中方便地使用健身装备。此外，威斯汀酒店还将配备更多的RunWESTIN™威斯汀健康跑礼宾，不但为宾客提供经过设计的各地跑步地图，还带领不同运动水平的宾客，沿着景色优美的路线畅快奔跑，穿过城市，越过海滩，经过乡间，欣赏美景，锻炼体魄。

作为一个因始终全力帮助宾客获得优质睡眠而闻名于世的高端品牌，威斯汀将免费推出一款安放于酒店客房床头的酣然好梦薰衣草香膏，其中蕴含具有镇静作用的薰衣草和甘菊精油。为了帮助旅行者获得良好睡眠，威斯汀此前已经推出一系列特色计划与用品，包括标志性的威斯汀天梦之床。

在此之前，威斯汀还升级了品牌特色的白茶芦荟沐浴与身体护理系列产品，不但重新设计了包装，还改良了配方，让宾客享受到百分百焕活身心的体验，无论之后的日程如何忙碌，他们都能轻松应对。该系列包含洗发香波、护发素、沐浴露和身体乳，使用天然原料制成，包括芦荟、豌豆提取物、乳木果油、茶叶提取物和荷荷巴油。

活跃能量，平衡呼吸

保持专注与机敏，充满活力地外出探索 -- 社交式健身体验蔚然成风

过去很长一段时间里，在旅行中保持头脑冷静、精神专注、思绪机敏并收获精彩的探险体验，只是少数人专享的特权。如今，越来越多的人希望获得这样的体验，借此摆脱压力、重拾自我、充满活力地深入探索目的地。在全球范围内，计划在未来12个月中进行探险旅行的旅行者人数，在过去三年中翻了一番。在墨西哥，这个数字更是上涨至三年前的三倍。尤其让人吃惊的是，调查中超过50%的全球受访者表示，他们会着意在旅途中寻找机会清理思绪，排除旅途中各种混乱因素的干扰，保持专注与机敏，从而更好地享受旅行的过程。

在这些趋势的推动下，威斯汀已经并且将继续推出多种品牌计划、合作活动与酒店服务，满足宾客在这方面日益增长的需求。

近来，威斯汀在毛里求斯和加拿大惠斯勒等地的酒店中新添了一批礼宾员，他们都是多种高能极限运动方面的专家，比如直升机高山滑雪、风筝冲浪等。

让人倍感惊讶的是，许多威斯汀酒店还发现，现在有更多的旅行者希望将冥想一类的活动与更为活跃的锻炼方式相结合，同时也更青睐以社群的方式与他人一起寻回头脑冷静、精神专注、思绪机敏的状态。加拿大熊山和亚特兰大等度假地与城市的威斯汀酒店将瑜伽和冥想结合到高强度的徒步活动与动感单车课程之中，备受宾客的喜爱。

另一项引发旅行者共鸣的举措，是威斯汀上个月在亚太地区的50家酒店与度假酒店推出了一系列的成人涂色卡片，而这也呼应了另一种新兴的潮流。这些涂色卡片由著名插画艺术家Johanna Basford设计，她于2013年出版了轰动全球的成人手绘涂色畅销书《秘密花园》，在世界各地掀起了一股填色绘图的旋风。她为威斯汀设计的涂色卡片旨在帮助旅行者于旅途中放松，聚焦心神正念，更好地享受旅行。

“ Let’s Rise ”宣传推广活动进一步巩固威斯汀品牌地位

聚焦打造健康体验的威斯汀将在 2017 年中继续加强市场领导力

威斯汀“Let’s Rise”品牌宣传推广活动突显了威斯汀的独特定位，亦即满足越来越多宾客希望在旅途中保持身心健康的需求。威斯汀计划在未来五年里新开50家酒店，遍及一批特色多元的新兴旅行目的地，比如印尼、约旦、马来西亚、菲律宾、台湾和越南等，同时也将继续巩固部分成熟市场中的酒店数量，包括德国汉堡、迪拜和美国丹佛等。

李博恩Povinelli总结说，“展望未来，我们发现旅行者对中小型城市的兴趣越来越浓厚。这与威斯汀大踏步的酒店开发规划不谋而合。尤其在美洲地区，比如密尔沃基、芝加哥、萨拉索塔和科祖梅尔等地，我们有一批全新的酒店即将开业。”

垂询威斯汀“Let’s Rise”品牌宣传计划的更多信息，请访问www.westin.com/letsrise，并请在各大社交媒体上关注话题：#LetsRise #。

调研方法

此次调研由STUDYLOGIC LLC公司通过电话采访的方式执行，总共收集了大约8,000名年龄在25至64岁之间的受访者的回答内容。受访者的家庭年收入达到或超过75,000美元，来自六个地区，包括北美（美国与加拿大）、墨西哥、英国、德国、阿联酋和中国。此份汇总报告基于所有7,968名参与调查的受访者的回答汇总而成。此报告随附汇总数据图表，按地区显示了受访者的性别、年龄与家庭收入。此次调研的问卷包含32个问题，包括身份识别问题与附属问题。电话采访在2016年10月1日至15日期间完成，平均采访时长为30分钟，误差幅度为+/-3%。

关于威斯汀酒店及度假村

威斯汀酒店及度假村十年多来一直是健康方面以及酒店业内的领导者，通过威斯汀健康体验以求帮助宾客获得舒畅身心、高效工作、活力运动、营养美味、酣然好梦和妙趣玩乐的体验。威斯汀在全球近40个国家和地区拥有200家酒店和度假酒店，宾客可以全身心体验威斯汀特色的天梦之床（Heavenly® Bed）， 威斯汀健康跑（RunWESTIN™），与新百伦合作的运动装备租借计划（Westin Gear Lending with New Balance®），美味健康的活力食品（SuperFoodsRx™）。查询更多信息请登录www.westin.com。 也可关注威斯汀酒店官方微博@威斯汀Westin。

关于万豪国际集团

万豪国际集团（纳市股票代码：MAR）是全球最大的酒店集团，总部位于美国马里兰州贝塞斯达市，在全球120多个国家和地区拥有逾6,000家物业。万豪国际集团运营并特许经营多家酒店及分时度假酒店。集团旗下30个领先酒店品牌包括：宝格丽酒店及度假酒店，丽思卡尔顿酒店及丽思卡尔顿隐世精品度假酒店，瑞吉酒店，W 酒店，艾迪逊酒店，JW 万豪酒店，豪华精选酒店，万豪酒店，威斯汀酒店，艾美酒店，万丽酒店，喜来登酒店，万豪SM Delta酒店，万豪行政公寓，万豪度假会，傲途格精选酒店，臻品之选Tribute PortfolioTM，Design HotelsTM，盖洛德酒店，万怡酒店，福朋喜来登酒店，SpringHill Suites 酒店，万枫酒店，Residence Inn 酒店，TownePlaceSuites 酒店，万豪AC酒店，雅乐轩酒店，源宿酒店，Moxy酒店，以及万豪Protea酒店。集团旗下也拥有屡获殊荣的常客计划：万豪礼赏SM计划（含丽思卡尔顿礼赏计划）和SPG俱乐部。如需了解更多信息，请访问我们的网站 www.marriott.com，了解公司最新新闻请访问www.marriottnewscenter.com和关注@MarriottIntl。