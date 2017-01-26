春节周边游迎来预订高峰 驴妈妈除夕派发出游“礼包”

上海2017年1月26日电 /美通社/ -- 春节黄金周，除了走亲访友拜年以外，越来越多的市民会选择在城市周边转一转，利用难得的假期，呼吸城市外的新鲜空气。随着长假临近，周边游已经迎来了预订高峰，不少线路已接近售罄。春节期间，驴妈妈也会推出一系列优惠活动。

春节期间高端酒店和民宿最为抢手，特别是高端酒店或民宿搭配景点的自由行套餐人气颇足，如“长隆主题乐园+周边酒店”、知名温泉酒店等线路预定相当火热，加之今年春节期间天气情况良好，正是出游的好时机。

价格方面，相比动辄涨价30、40%的出境游，春节周边游的涨幅并不大，各大在线旅游网站还有不少促销活动，吸引游客下单。如驴妈妈推出“百家景区霸气补贴”活动，覆盖华北、华东、华南、华西、华中等多个区域核心景区热门景点，5000家景区参与优惠。

同时，由于除夕（1月27日）当天适逢驴妈妈“周五放价”活动日，除门票补贴立减之外，还可以继续叠加九折优惠券，以及“景点+酒点”自驾游每满500减25活动，更有无门槛的50元线路优惠券、95折线路优惠券等。猴年的最后一天，驴妈妈的出游“礼包”十分丰厚。

驴妈妈“周五放价日”

不仅黄金周预定火热，平日里利用周末离开城市的吵杂纷扰，对于压力山大的上班族来说是放松身心的最佳方式。去年9月，驴妈妈曾组织了一场声势浩大的“翘班节”活动，鼓励网友在活动当周的周五暂时放下沉重的工作，翘班去旅行，一时间在社交媒体引发无数白领共鸣。

驴妈妈CMO黄春香表示，周五出游说走就走、回归“慢”节奏，逐渐成为现代白领生活新主张。为了迎合消费趋势，帮助都市白领重新找回生活的意义，今年驴妈妈又重磅加推了“周五放价日”的活动，通过1年52周持续进行的“周五放价”，让用户跟着驴妈妈过周末，帮用户考虑好周末怎么玩，实现“来驴妈妈就定了”。

该活动内容包括门票九折、度假酒店秒杀、自驾游5折、自驾送油卡、特色线路免费体验等。针对周末游的临时决策、易受天气影响的特点，驴妈妈将结合大数据，为用户精心推荐合适的高品质线路，周末不但要放假，更要放价。

周边游已成高频消费需求

据易观数据报告，2015年在线周边旅游交易规模超过115亿，增长率超过60%，成为市场增长最快的细分品类。驴妈妈数据显示，2016年周末游平均年人均消费次数已超过5次，且60%以上的预定时间在3天之内，具有典型的临时决策型消费特点。此外，从周末游的需求特点来看，周边游的需求可以显著区分为度假型需求、亲子型需求、亲友聚会型需求等不同类型。

结合这些不同的需求特点，在产品设计上下功夫，如通过对周边特色度假酒店资源的采购，设计满足情侣、家庭周末度假的周边游产品，以及结合周末亲子的特点，开发上线了驴悦亲子产品系列，整合优质的亲子旅游资源，满足家长们在周末带着孩子在游、学结合的需求等，成为驴妈妈周边游稳居行业首位的取胜之匙（2015年驴妈妈周边自助游交易规模约占整体交易规模（60多亿）的22.5%，排名在线旅游平台首位）。