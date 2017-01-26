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Strategy Analytics：2020年互动安防系统用户将超过传统安防产品

2017年01月26日 13:36 编辑： 经理人网编辑
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报告详述了安防行业的新“颠覆”模式

波士顿2017年1月26日电 /美通社/ -- 领先的市场研究公司Strategy Analytics发布了一份新报告，详细阐述了“智能家居”对传统安防行业的影响。

Smart Home: Disrupting the Security Industry》（智能家居：颠覆安防行业）指出，美国的住宅安防模式正在发生巨大的变化。报告称，“传统的单向安防系统正逐渐被创新解决方案所取代，这些解决方案不仅能实现远程监控，还具有自动化功能，在出现安全漏洞和事件时通知房主，让他们保持警惕。这些创新为消费者带来了新的选择，并且推动了监控服务和急救员应急方式的改变。”

该报告简要介绍了互动安防的发展史，以及开创了这种颠覆性模式的公司。该报告还用了很大的篇幅来谈论视频验证，越来越多的美国辖区的执法机构开始要求提供音频或视频证明，以便按事件的轻重缓急作出适当的反应。

据Strategy Analytics预测，互动安防系统将在美国家庭中得到普及，该报告称，从长远来看，互动安防系统将取代传统的单向系统，随着功能的不断完善，其市场前景十分广阔。

该报告的作者、Strategy Analytics智能家居战略咨询服务总监William Ablondi表示：“互动安防无疑是住宅安防市场未来的潮流。正如这份报告所说，消费者不仅希望通过安防系统来保护他们的家人和住所，他们还越来越多地将其视为全面家居控制的基础。Alarm.com、ADT、Vivint和MivaTek等有远见的公司已经在他们的新一代安防产品中顺应了这一趋势。”

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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