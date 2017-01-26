留学快问：近百名留学服务行业从业者联名呼唤行业诚信自律

广州2017年1月26日电 /美通社/ -- 昨日，在互联网留学平台“留学快问”上，近百名留学服务行业从业者联名发起了一场以“诚信、自律”为主题的行业倡议活动，倡议业内人士以承诺的方式表明从业态度，抵制各种造假、欺骗消费者的行为，反响强烈。截至发稿时为止，参与者人数还在持续增加中。



本次倡议活动的主题

此次倡议活动的发起背景是：国务院于近日取消了对“自费出国留学中介服务机构资格”的认定。留学中介资质的取消，象征着行政手段让位于市场机制的进步，但同时也使得留学服务行业自1999年以年来首次出现监管“真空期”。此次倡议活动的发起，是行业从业者们关于“自律”的发声，可以理解为市场机制自觉发挥作用的一个新起点和有益尝试，也势必将激发起留学行业市场更多的活力。

事件回顾：国务院取消留学中介资格认定

1月21日，中国政府网公布了国务院印发《关于第三批取消中央指定地方实施行政许可事项的决定》，《决定》明确，在前两批取消230项审批事项的基础上，再取消39项中央指定地方实施的行政许可事项，其中就有取消留学中介资格认定的规定。

其中关于留学中介部分如下：

那么，资质审批不复存在，对行业有何影响？

源起何处

要理解中介资质取消对行业的影响，首先就要了解资质审批制度当初为何而建。

90年代，国内留学人数少，信息不发达，想要留学的人很大程度上依赖于留学中介。但部分留学中介缺乏职业精神，常把留学生忽悠到单纯以牟利为目的“野鸡大学”。为了监管这种事情的发生，国家出台了留学资质审批管理办法，核心就是交一笔保证金，作为学生利益受损时的赔款。

模式更迭

然而，资质审批制度的建立虽然解决了“野鸡大学”的问题，但另一些问题却更严重了 -- 忌惮于上交的保证金，部分黑心中介不敢再介绍“野鸡大学”，却在与此同时更多地把学生介绍进一些实力平平的学校，不为学生服务，只为获得学校方的佣金。归其原因，在于学生并不能理解这一制度的实质，反而将之误解为“国家认证”的“招牌”，问题并未得到解决，反而有增长之势。

对于并不合理的状况，市场自身给出了调节 -- 新成立的留学服务公司开始专注于做咨询而非做中介 -- 他们和学校之间没有利益联系，只是站在学生立场上提供咨询。然而，独立于学校之外的身份决定了他们并不需要申请中介所需的“资质”，这一点却常常成为留学中介打压留学咨询机构的借口。

中立第三方平台

如今，资质审批取消显然更符合当前的行业局势。大量的顾问以个体形式加入到行业中，品牌个人化明显。取消资质审批与其说是“因”，不如说是行业发展的“果”。当前，资质审批的取消，无疑降低了行业准入门槛，这一利好消息将加速行业的变革，开创一片新蓝海。

“新背景下的竞争模式，区别于中介时代留学中介的荒蛮生长，也不同于咨询时代咨询机构的忍辱负重，它更公平、更开放”，互联网留学平台“留学快问”的ceo邓子飞乐见其成，“过去监管可以由行政来做，如今，顾问个人化则要求有一个新模式来实现监管，中立第三方平台是大势所趋。”



留学快问平台的顾问筛选流程

中立第三方的平台模式中，留学服务监管平台一方面将留学顾问品牌个人化，甄选优秀的顾问入驻；另一方面以第三方身份严格监管服务全程，为学生匹配最合适的人选、从而提供高质量服务，以此实现自我发展和行业自律。

监管与规范

机构平台化，表面上看是方式的转变，实质则是角色的转变。严格监管，提高质量，中立第三方平台监管的核心是完善机制，以“机制自律”取代“道德自律”，从“自律”变为“律他”，最终达到“律己”，使咨询者成为行业规范化的最大受益者。

一纸新规，令一度手握“金牌令”的中介茫然失措，也让浑水摸鱼的从业者望而生畏。然而真正的重构，与其说从资质取消而始，不如说从更加优秀的模式而始。中立第三方平台的优势恰恰在于其中立的身份，诸如留学快问这样的留学互联网平台，既是桥梁和纽带，又同时作为行业现状下最有效的监管体系存在。取消留学资质审批等促进行业良性发展举措日益增多，由此也不难想象，中立第三方平台也自然将成为更多留学生的选择。