泰国商会大学成泰国获授权的阿里巴巴电商培训中心

UTCC在商业教育领域的领导地位得到巩固

曼谷2017年1月26日电 /美通社/ -- 总部位于泰国的亚洲领先商业大学泰国商会大学 (UTCC) 继最近与领先的 B2B 全球贸易平台阿里巴巴国际站 (www.alibaba.com) 建立合作关系之后，UTCC 已经成为泰国获授权的阿里巴巴电子商务培训中心。双方已经开始合作，共同致力于加快泰国电子商务的发展，并且帮助泰国中小企业在全球市场拥有一席之地。

双方自2016年8月建立合作关系以来已经实施了几个合作项目，包括“培训师培训”(Training the Trainers) 项目。阿里巴巴国际站的一支员工团队已经对 UTCC 商学院、科学技术学院等学院的教职员工进行培训，为他们成为获认证的阿里巴巴培训师提供支持。他们现已做好准备，对泰国中小企业和企业家在阿里巴巴国际站经营企业进行培训。2016年11月开始，阿里巴巴国际站将每隔一个星期进行两次为期三天的电子商务培训。

有了这些认证培训师，UTCC 每年能够培训超过20,000人，帮助培养更多拥有电子商务意识的企业家，让更多泰国中小企业拓展国际业务。

泰国商会大学校长、副教授素婉妮-泰珑洛 (Sauwanee Thairungroj) 博士表示：“泰国中小企业拥有能够推动泰国经济发展的潜力，只是缺乏机遇。UTCC 如今率先为那些希望将 B2B 业务提升至新水平的中小企业开放机遇之门。UTCC 认证培训师可以为中小企业和企业家提供电子商务培训课程和其他计划，提供一个获取全球机遇的知识之路。

阿里巴巴泰国主管吴喆 (Jerry Wu) 表示：“我们与 UTCC 合作取得的进展以及他们对阿里巴巴平台的信任令我们无比激动。泰国产品拥有巨大的潜力，我们由衷期待帮助更多泰国中小企业通过电子商务在全球舞台更有效地参与竞争。”

2016年8月，UTCC 和阿里巴巴基于双方签署的谅解备忘录达成多项教育合作。除了“培训师培训”项目之外，UTCC 和阿里巴巴携手为感兴趣的泰国中小企业提供“阿里巴巴梦幻之旅”，让他们有机会前往阿里巴巴所在地中国杭州接受完整的电商培训。

UTCC 是首个与阿里巴巴签署谅解备忘录的泰国大学。