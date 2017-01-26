TransPod和IKOS进行合作，将设计和开发超回路列车电力系统

TransPod和IKOS进行合作，将从无到有地设计和开发超回路列车电力系统

多伦多2017年1月26日电 /美通社/ --

立志打造全球领先的“超回路列车”(hyperloop) 系统以颠覆和重新定义商业化运输的初创企业TransPod（穿梭宝）今天宣布，该公司与 IKOS 进行合作，后者是一家领先的技术咨询公司，专门从事铁路工程和能源基础设施方面的业务，在7个国家设有12家子公司，并拥有650位工程师。IKOS的专长将会为TransPod超回路列车的综合电气系统和车厢的安全工程提供支持。

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/460601/TransPod_Renderings_Black.jpg)

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IKOS将加入TransPod日益扩展的全球产业合作伙伴网络，加入该网络的合作伙伴一起努力，想要到2020年建成一个在商业上可行的超回路列车系统。IKOS的团队将关注新技术的设计和开发，以实现节能供电。

TransPod创始人和首席执行官塞巴斯蒂安-根德龙(Sebastien Gendron)表示：“TransPod近期获得了1500万美元的种子基金，我们比以往更加努力地大力推动全球发展、创新和发明。超回路列车运输将会改变我们的生活、通勤和经商方式，而我们的目标是在全球范围内引入这一变革。在加入IKOS的广泛经验之后，我们能够居于独一无二的有利地位，加速开发居于业内领先地位的超回路列车技术，而这将极大地提升我们的生活品质和经济繁荣水平。”

IKOS首席执行官塞尔日-谢利(Serge Chelly)则表示：“在超过十年的时间里，IKOS一直与我们的客户一起努力克服我们所处时代的主要挑战。我们与TransPod合作的影响范围将会远远超出IKOS的铁路工程活动领域。我们将必须做出决定，而这不仅会通过解决像可持续性、可靠性和安全性这样的现有问题，还能借助开发新的创新技术，来塑造未来的运输。我们现在非常荣幸能够和TransPod团队进行合作。”

为了充分支持TransPod在加拿大和意大利的团队，IKOS将于2017年在这两个国家开设新的办事处。

2016年9月，TransPod在全球领先的铁路运输技术贸易展InnoTrans（德国柏林国际轨道交通技术展览会）上发布了其关于超回路列车车厢的完整概念。该公司一直都在关注开发和证明自主进行的设计，而这些设计能够为迄今所提出的技术缓解其所固有的短期和长远问题。从乘客舒适度和运营性能到路线设计、列车行驶管道所承受的压力和车厢内部系统，TransPod系统的各元素一直都比与之进行竞争的设计更为出色。具体的基准测试结果将在未来的某个时间公布。