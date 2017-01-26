Link Financial Group在2016年加速发展，投资组合购买规模达5.8亿欧元

伦敦2017年1月26日电 /美通社/ --

Link Financial Group 今天宣布，该集团2016年在购买不良与良好贷款投资组合方面进行了超过5.8亿欧元的投资，同时也拓展至3个全新市场。该集团2016年开展的重要投资包括英国三家最大银行集团的不良与恢复正常缴纳本息零售贷款的较大规模组合，仅投资价值总额就达3.45亿欧元。

该集团还通过不到1亿欧元的价格收购BBVA（西班牙对外银行）旗下意大利消费者金融业务的开创性交易，以及在意大利按揭市场购买第二个投资组合并在西班牙汽车行业进行一系列收购，从而发展在意大利已经开展10年的业务。该集团通过收购位于戈尔韦的Everyday Finance，新增了更多的贷款投资组合并在爱尔兰增加了第二项经营业务。

除上述核心市场之外，该集团还在法国和波兰以较小规模的交易方式部署了资本。Link还在葡萄牙建立了经营业务，目前瞄准了多个本地投资机会。该集团看到了这些新市场的良好条件，将在2017年及以后发展其投资能力并进一步部署资本。

2016年购买的投资组合使该集团管理的资产总额超过155亿欧元，从而使其成为欧洲规模更大并关注于消费者和中小企业(SME)资产的长期信贷投资者。

“这些全新投资组合表明，尽管面临充满挑战的市场情形，我们却能够以较短的时间在欧洲完成多宗复杂交易。我们看到了进一步投资的巨大潜力，同时在我们的新老市场寻求部署可用的集团资金。”

Link Financial Group首席运营官赛琳娜-伯德尔(Selina Burdell)如是说。

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