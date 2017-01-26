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Link Financial Group在2016年加速发展，投资组合购买规模达5.8亿欧元

2017年01月26日 23:47 编辑： 经理人网编辑
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伦敦2017年1月26日电  /美通社/ --

Link Financial Group 今天宣布，该集团2016年在购买不良与良好贷款投资组合方面进行了超过5.8亿欧元的投资，同时也拓展至3个全新市场。该集团2016年开展的重要投资包括英国三家最大银行集团的不良与恢复正常缴纳本息零售贷款的较大规模组合，仅投资价值总额就达3.45亿欧元。

该集团还通过不到1亿欧元的价格收购BBVA（西班牙对外银行）旗下意大利消费者金融业务的开创性交易，以及在意大利按揭市场购买第二个投资组合并在西班牙汽车行业进行一系列收购，从而发展在意大利已经开展10年的业务。该集团通过收购位于戈尔韦的Everyday Finance，新增了更多的贷款投资组合并在爱尔兰增加了第二项经营业务。

除上述核心市场之外，该集团还在法国和波兰以较小规模的交易方式部署了资本。Link还在葡萄牙建立了经营业务，目前瞄准了多个本地投资机会。该集团看到了这些新市场的良好条件，将在2017年及以后发展其投资能力并进一步部署资本。

2016年购买的投资组合使该集团管理的资产总额超过155亿欧元，从而使其成为欧洲规模更大并关注于消费者和中小企业(SME)资产的长期信贷投资者。

“这些全新投资组合表明，尽管面临充满挑战的市场情形，我们却能够以较短的时间在欧洲完成多宗复杂交易。我们看到了进一步投资的巨大潜力，同时在我们的新老市场寻求部署可用的集团资金。”

Link Financial Group首席运营官赛琳娜-伯德尔(Selina Burdell)如是说。

致编者：

  • Link Financial Group为创始人和管理层所有；核心领导团队已经开展了10多年的工作
  • 自1999年成立起，该集团购买了超过2000个贷款投资组合，管理的账面价值的总额超过155亿欧元
  • Link Financial Group管理超过250万投资组合客户，提供一系列全面的消费者与中小企业贷款类型服务，包括信用卡、汽车贷款、住房与商业抵押贷款、租赁、公用事业和学生贷款。
  • 该集团的贷款服务业务在10个欧洲办事处采用相同的内部系统、流程和步骤，从而确保遵循最高的质量标准。ESG（环境、社会和治理）原则与平等对待客户一直深入该集团。
  • 英国服务部获得标准普尔(Standard & Poor's)的“偿还债务能力强”评级
iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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