Strategy Analytics发布付费电视市场研究报告

该报告指出，在大多数国家，付费电视价格依然稳定。推出频道数量非常有限的“瘦身版套餐”正在加拿大和丹麦等特定国家推动最低幅度的降价

波士顿2017年1月27日电 /美通社/ -- Strategy Analytics 对31个 OECD（经济合作与发展组织）国家的付费电视 (Pay TV) 服务价格进行了新一轮的比较，研究结果显示在国家和提供商之间价格差异巨大。

Strategy Analytics 电信资费战略部 Teligen 发布了一份新报告《OECD 国家付费电视价格（2016年11月）》，指出即便是在同一个国家，不同提供商之间的付费电视价格差异也非常大。这项研究还表明付费电视服务的结构和基础技术存在着巨大的差异，即便是从每位提供商所提供的最基本的服务的角度来看也是如此。

Strategy Analytics 利用该公司借助近年来一系列客户研究所形成的成套方法，对31个 OECD 国家115位提供商所提供的近1900项付费电视套餐的价格和内容进行了评估。若是从选择最基本的一系列用户要求 -- 并没有对像高清或录像这样的内容/技术能力提出具体要求 -- 的角度来看，那么付费电视价格最低的十个国家是波兰、瑞典、芬兰、匈牙利、爱沙尼亚、奥地利、丹麦、斯洛伐克共和国、斯洛文尼亚和墨西哥。

但即便是在各国收费最为便宜的付费电视服务中，市场上也存在着包含更为先进的内容（如高清和录像）的付费电视套餐。这些套餐可能在国与国之间差异巨大。就最基本的要求来说，31个 OECD 国家的平均月度价格为21.41美元（按照“购买力平价”(PPP) 模式计算，含（增值）税）。这还不包括许多国家所征收的电视牌照费。

Teligen 负责人 Halvor Sannæs 表示：“在不同的提供商和国家之间，付费电视价格和发展趋势依然差异很大。”Teligen 部门的顾问 Edouard Bouffenie 补充说：“例如，我们继续看到向‘瘦身版套餐’（频道数量非常有限的基础套餐）和拼凑式服务组合发展的趋势，在出现这种趋势的国家，付费电视市场更为成熟，提供商也比较关注‘剪线族’的发展趋势，尤其是关注更为年轻的消费者，他们越来越依靠像 Netflix（网飞）这样的 OTT 服务来观看内容。”

新报告如今可以在 Strategy Analytics 网站的“Teligen”版块看到。该报告将会定期更新。请浏览《OECD 国家付费电视价格（2016年11月）》。