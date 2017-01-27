英格列斯百货特邀“新年女神”喜迎春节

新增直航 退税领先 西班牙成为2017年春节欧洲游新宠

马德里2017年1月27日电 /美通社/ -- 为了庆祝即将到来的农历鸡年春节，欧洲最大百货公司西班牙英格列斯百货（El Corte Ingles）近日宣布了其2017年农历春节庆典计划，特别邀请知名主持人、时尚名媛、作家穆熙妍小姐出任“新年女神”，正式拉开2017年农历春节的序幕。



英格列斯百货Castellana旗舰店

作为中国目前炙手可热的“时尚买手”，主持人和新晋作家，穆熙妍最近受邀前往马德里全方位体验西班牙的时尚氛围，向全球华人分享英格列斯百货的春节祝福及特别活动。

近年来，受到优惠退税政策以及直航增加等利好因素影响，中国前往西班牙的游客持续快速增长。英格列斯百货已经连续四年在春节期间展开庆祝活动，今年的庆典活动将围绕“西班牙时尚”展开，重点推荐西班牙时尚设计以及购物体验。

英格列斯百货国际旅游营销总监夏维尔费尔南德斯（Javier Fernandez Andrino）表示，“作为欧洲最大的连锁百货公司，英格列斯向来注重培育和推广西班牙本地设计师和品牌，向来自世界各国的游客介绍西班牙时尚文化。穆熙妍小姐是中国目前非常受欢迎和热捧的作家及时尚买手，我们希望通过邀请她担任‘新年女神’，能够在西班牙时尚设计和中国消费者之间建起一座新的桥梁。”

中国人历来有“新年新气象”的传统，农历春节不仅是家人团聚的美好时光，也是不少中国人添置新衣的最佳时机。作为国内当红时尚节目“我的新衣”的“时尚买手”，穆熙妍在马德里参观期间，造访了英格列斯百货 Castellana 旗舰店，从众多西班牙本土设计师品牌中挑选出最能代表中国春节气氛的时尚造型，并通过社交媒体与大家分享。中国消费者还将有机会通过微博和微信参与投票，选出最喜爱的新春造型，赢取西班牙奢侈品牌 Loewe 手袋。

穆熙妍表示西班牙一直是自己非常向往的目的地。这次通过和英格列斯百货合作，有机会亲身体验马德里，并深度了解西班牙文化历史，感到很高兴。

“我平时就非常喜欢购买年轻设计师的作品，这次来西班牙有机会和本地设计师‘零距离接触’也是非常难得的机会。我很期待为大家送上我亲自挑选的新年造型，希望在新春佳节即将到来之际，与英格列斯百货一起为大家带来一个充满西班牙风情的中国年，”她介绍说。

为了更加全面细致的介绍西班牙的独特时尚品位，英格列斯百货此次还特别安排了穆熙妍参观西班牙精品皮具品牌 Acosta 的皮革工厂，亲身体验西班牙举世闻名的皮具制造工艺。除此之外，穆熙妍还将在马德里停留期间拍摄一组以马德里著名街区及历史文化为背景的时装大片，以最真实、最直观的方式将西班牙时尚介绍给中国消费者。拍摄期间，英格列斯特别与马德里本地知名旅行专家 Grand Class 以及 Dynamic & Partners 合作，全程为“女神”提供深度详细的导览和介绍。此次时装大片拍摄的地点包括穆熙妍此行下榻的具有百年历史的丽兹酒店（Hotel Ritz Madrid）、马跃尔广场、马德里市政厅。被收入到此次时装大片的品牌包括：英格列斯百货签约设计师、西班牙设计鬼才 Juanjo Oliva，以及众多英格列斯百货自有品牌。本次西班牙之行的时尚写真视频也已上线。

随着中国赴西班牙旅客的逐年增长，越来越多的航空公司纷纷开设中国至西班牙的直航。去年6月，西班牙伊比利亚航空首次开通了上海至马德里的直航。此次穆熙妍一行前往西班牙也将乘坐伊比利亚航空公司的直航，并与其粉丝分享自己的旅行体验。

此次邀请穆熙妍小姐作为春节“新年女神”，是英格列斯百货迎接2017年春节系列活动中的其中一项。在春节期间，英格列斯百货还将举行一系列店内抽奖、线上红包派发等活动，以回馈广大华人消费者一直以来的厚爱。

春节期间（1月27日至2月2日）英格列斯百货在马德里卡斯蒂利亚店，巴塞罗那对角线店以及葡萄牙里斯本旗舰店三城举办现场活动。顾客只要用手机扫描微信二维码，就可开红包赢大奖。消费超过一定金额还将获取额外大奖。