英特尔首度牵手央视春晚 科技让艺术超乎想象

北京2017年1月28日电 /美通社/ -- 当科技遇上艺术，当英特尔遇上春晚，能碰撞出怎样的火花？是160多位演员的翩翩起舞，是古典唯美与现代科技的惊艳结合，是英特尔蓝与中国红的完美交融。英特尔与央视春晚首度牵手，合力打造今年央视春晚最为创新的节目之一《清风》，基于英特尔Curie模块的可穿戴技术第一次出现在央视春晚舞台上，为亿万观众带来耳目一新的观赏体验。

央视春晚一直以来力求创新，以更为丰富的表现形式，为观众带来最佳体验。英特尔作为跨越无数创新领域的驱动者，始终致力于拓展科技疆界，让最佳精彩体验成为可能。对创新的追求，促成了央视春晚与英特尔的首度牵手。

160多名舞者佩戴智能手套，整合了嵌有英特尔Curie模块的LED发光板。借助这一充满科技感的手套，每位舞者可以灵巧地操控手中的水晶球。英特尔Curie模块通过感应和识别运动轨迹来同步整体灯光的变化，水晶球如同被施以魔法，光影也变得魔幻迷人。同时，英特尔提供了手套设计、灯光控制及软件编程等一整套解决方案，以此打造梦幻般的舞台效果和观赏体验。



舞者佩戴的智能手套整合了嵌有英特尔Curie模块的LED发光板

英特尔Curie模块是此次表演创新的关键所在，充分发挥小体积（纽扣大小）、低功耗的特点，被整合到手套大小的LED板上，让智能手套极为轻薄，让舞者尽现优美舞姿。英特尔Curie模块是一个具备设计灵活性的微型硬件产品，载有英特尔Quark™ SE 系统芯片（SoC），功耗极低，非常适用于那些“始终运行”的应用程序，例如健康类、运动类、社交通知类应用。英特尔Quark™ SE 系统芯片（SoC）所集成的模式分类引擎可以快速精确地识别不同的动作。作为完整的低功耗解决方案，英特尔Curie模块能够提供计算、动作传感器、低功耗蓝牙、电池充电功能，以及可以优化传感器数据分析的模式匹配功能，从而快速轻松地识别行为和动作。该模块被封装至一个非常小的外形设计中，能够运行专为其开发的全新软件平台。

“创新不仅是英特尔公司前行的驱动力，也是春晚进行艺术创作的灵魂所在。”英特尔中国区市场部总监张怡璠表示，“这次英特尔与央视春晚的首度牵手，正是以创新为纽带，让科技与艺术尽情碰撞，展现前所未有的魅力，为观众带来最佳体验。”

科技让艺术超乎想象，从“Intel Inside”到“Amazing Experience Outside”，英特尔以突破性的创新技术创造前所未有的体验，展现英特尔技术广泛的应用领域，更真实、更直观、更身临其境，并且更贴近人们的日常生活。更多精彩体验，就在英特尔！