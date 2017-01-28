央视春晚玩魔术，这次当“托儿”的是英特尔！

北京2017年1月28日电 /美通社/ --

你看或不看，春晚就在那里！但是，如果你没看今年的央视春晚，那就太遗憾了。面对亿万观众，央视春晚节目组暗藏不少小心机，好好地秀了一把科技的魔术，而且专门找了一位出乎意料的大咖来当托儿。



基于英特尔Curie模块的可穿戴技术第一次出现在央视春晚舞台上

160多名舞者翩翩起舞，灵巧地操控手中的水晶球，水晶球如同被施以魔法，光影随着手势和动作而变化，魔幻迷人却又整齐划一……这是今年央视春晚上最为创新的节目之一《清风》。

这是艺术之美，更有魔术之幻，惊艳的舞台效果来自科技与艺术的尽情碰撞。英特尔Curie模块是此次表演创新的关键所在。在舞者佩戴的智能手套里，整合了嵌有英特尔Curie模块的LED发光板。小体积、低功耗的英特尔Curie模块让智能手套极为轻薄，让舞者尽现优美舞姿，并通过感应和识别运动轨迹来同步整体灯光的变化。同时，英特尔提供了手套设计、灯光控制及软件编程等一整套解决方案，以此打造梦幻般的舞台效果和观赏体验。

红红火火的中国年，多了一抹科技感十足的英特尔蓝，艺术盛宴变成了科技的魔术秀场。英特尔，这个跨越无数创新领域的驱动者，始终致力于拓展科技疆界，让最佳精彩体验成为可能，它不仅在今年央视春晚上当了一个十分称职的“托儿”，2016年更是在全球上演了科技魔术秀。

让莎翁的梦想成为现实！2016年11月，莎士比亚逝世400周年之际，英特尔联手皇家莎士比亚剧团和Imaginarium工作室，利用前沿创新技术，全新呈现莎士比亚最富想象力的戏剧之一《暴风雨》，为观众带来耳目一新的精彩体验。表演捕捉技术渲染了数字化角色——精灵Ariel，使其栩栩如生地出现在皇家莎士比亚剧院的舞台上。不仅如此，对整个数字环境的渲染——在现实中呈现的虚拟化身，不再需要提前制作并将其投影到舞台上，这让现场表演更加浑然一体。精彩视频：https://v.qq.com/x/page/h03539ldfgu.html

让500架无人机来一场灯光秀！2016年11月，英特尔同时操控500架无人机编队飞行，进行灯光秀表演，这是全球最大规模的无人机飞行，创造了全新的吉尼斯世界纪录。Intel® Shooting Star™是英特尔首款专为娱乐灯光秀打造的无人机产品，在设计上充分考虑到安全性和创造性，采用超轻结构和万千种类的灯光色彩组合，能够实现媲美烟火的灯光效果。英特尔独有算法能够自动处理动画制作流程，并规划出创建空中图案的最快路径。全新Intel® Shooting Star™将被广泛应用于艺术、娱乐和灯光秀等领域。精彩视频：https://v.qq.com/x/page/n0343nxz7hv.html



英特尔同时操控500架无人机编队飞行

让纽约时装周来到你身边！2016年9月，作为2017年春夏纽约时装周的官方技术合作伙伴，英特尔展示了全新的沉浸式体验和技术解决方案，助力时装行业的转型和增长。从全新设计的T台观看体验到为漂亮的智能配饰提供实时分析的零售解决方案，英特尔在纽约时装周上展示了技术如何成为时装行业大受欢迎的颠覆性元素，包括变革T台体验，以全面立体虚拟现实的方式直播T台秀；与设计师和品牌合作，将领先的技术与美学及消费者洞察相融合；融合数字和物理功能促使零售商通过基于数据的方式重塑实体店体验，以及了解各式各样的英特尔可穿戴产品和概念原型。



英特尔沉浸式科技体验打造别样的纽约时装周

除此之外，还有能感知环境的蝴蝶礼服，让脸成为画布的数字皮肤，以实感技术让舞者“击退黑暗”……2016年，英特尔不断跨界创新，玩转科技的魔术，驱动无限精彩体验。从“Intel Inside”到“Amazing Experience Outside”，未来，英特尔还会继续拓展科技的疆界，让更多人得以体验科技与艺术、文化、体育等交织的惊喜和魅力。