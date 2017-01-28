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七仙岭君澜度假酒店大年初一举行黎家风情敬山神“割红”祈福大典

2017年01月28日 17:19 编辑： 经理人网编辑
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保亭2017年1月28日电 /美通社/ -- 晴空万里云的家，日出东方百鸟唱，新年伊始，海南保亭七仙岭的春天也到来了。

七仙岭君澜度假酒店大年初一举行黎家风情敬山神“割红”祈福大典
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丁酉鸡年春节正月初一，正是阖家团圆之际，七仙岭君澜度假酒店举行一场特别的迎新春仪式，在甘工鸟歌唱的地方、在祖先刀耕火种的地方，祈祷来年风调雨顺，人畜兴旺，五谷丰登。同时，让四面八方来客一起感受自七仙岭新春希望的问候，及我们守护热爱这片净土的心情。

年初一上午09:30，仪式正式开始。庄重的现场气氛，让每位在场客人都感受到神圣及庄重，伴着鼓点，大家的感恩心情慢慢靠拢，汇聚正能量大磁场。特别介绍这场仪式中最为特殊的环节，“跳娘祈福”是黎族大型祭祀中才会出现的祈福方式，传承人都是经过了岁月的洗礼，她们是黎族文化的时间烙印，缓缓的律动让民俗走到你心里。跳娘舞承载着黎族的文化内涵与历史变迁，用其独特的方式给世人呈现了黎族人民的生存状态、精神气质与淳朴的信仰。 

而仪式中最为庄重的部分是当黎族长老缓缓唱诵黎语古调，引领大家进入一个传奇自然世界，所有人怀着憧憬及崇敬的心情，感恩大自然的无私馈赠。

黎族人崇敬山神，崇拜世间万物，崇信天地间花草树木飞禽走兽以及万物均有灵性。这场仪式也表达君澜人对这片热带雨林的热爱，感恩这片净土，给来七仙岭的客人带来了干净的水源、纯净的空气、无污染的食材

守一方净土，感恩一方水土，七仙岭君澜一直在路上。

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在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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