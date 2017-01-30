微型扬声器开发商Usound新获1200万欧元投资，即将进入市场

奥地利格拉茨2017年1月30日电 /美通社/ --

ARM公司创始人赫尔曼-豪瑟通过eQventure对奥地利音频领域的初创企业USound进行投资



奥地利微型扬声器先锋企业USound（网址：http://www.usound.com ）获得了一项1200万欧元的成长投资。牵头的投资者是总部位于格拉茨的奥地利风险资本投资公司eQventure。ARM公司创始人赫尔曼-豪瑟 (Hermann Hauser) 亦受eQventure邀请，加盟成为USound的天使投资人。此次投资可以称得上是奥地利初创企业这些年来进行的最大一轮融资。

公司人员倍增



新的资本将帮助加快 USound 组织发展和聘请更多员工。USound 首席执行官费鲁乔-博托尼 (Ferruccio Bottoni) 对此解释说：“多家著名硬件生产商已经表示对我们的产品感兴趣。首批客户订单已经确定下来。我们现在优先考虑的问题是进行批量生产，为了实现这一目标，我们计划将我们的工作人员从约30位工程师增加到近50位。”



全世界最小的扬声器



在一个持续了好几年的项目中，USound 开发出了全世界最小的扬声器。这款产品如今已经准备好进入市场，并且获得了众多专利的保护。这一首款数字版微型扬声器以创新性 MEMS（微电子机械系统）技术为基础，支持达到极致的小型化和以最高水平进行节能。USound 的创始人们相信，这款微型扬声器能够被部署于各种各样的应用之上。博托尼表示：“耳机只是一个开始，我们的产品将会影响生活的方方面面，它能够支持音频智能系统以新的方式被安装于便携式设备之上。”



博托尼总结说：“在新增资本的支持下，我们能够迅速开始大规模生产。”



赫尔曼-豪瑟通过eQventure投资USound



此次 USound 融资由 eQventure 牵头，eQventure 将在企业发展和全球业务网络上面为 USound 提供支持。正是由于 eQventure 的竭力争取，赫尔曼-豪瑟才最终成为 eQventure 的投资人。作为企业家、风险资本投资人和ARM公司创始人，豪瑟为USound提供了资金和战略性的行业经验。这项投资之所以能吸引豪瑟要归因于多个方面。豪瑟对此表示：“USound 由卓越的管理团队进行领导，他们在微系统上面富有经验和具有令人印象深刻的良好业绩记录。我确信，USound 很快将能引领十亿美元量级的微型扬声器市场进入数字时代。”

