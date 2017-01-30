Shaw Academy推出新的个性化教育技术平台

都柏林2017年1月30日电 /美通社/ -- 全球最大的在线直播教育机构Shaw Academy推出了专属的教育平台，以适应学生数量的持续大幅增长，这些学生利用Shaw Academy的内容进行学习。Shaw Academy总部位于爱尔兰，在英国、美国和印度设有办事处，提供关于一系列科目的在线直播教育，主要关注实用技能。在过去的12个月里，Shaw Academy的学生数量增长了两倍，自2011年成立以来，其营业额平均年增长率达到322%。

Shaw Academy由詹姆斯-伊根(James Egan)和艾德里安-墨菲(Adrian Murphy)联手创立，公司事业的迅速发展依靠其核心原则 -- 在自主研发的技术的支持下，为每个人提供其所能负担的良好教育。Shaw Academy的课程由各主题领域的专家策划和编写，所涉及的实用技能覆盖市场营销、技术、设计、财务、销售、营养和摄影等领域。课程以直播形式提供，因此确保覆盖最新流行趋势，学生也能由此在他们所选择的时间实时“上课”。

名为“Phoenix”的新平台让Shaw Academy比以往任何时候都能为更多学生提供在线教学服务，同时还能为学生们提供自动化水平高出许多但依然非常个性化的服务。在注册好所选择的科目之后，用户将会踏上关注其学习效果的旅程。Shaw Academy现在能够根据所选择的科目、经验水平和想要走的职业道路，为学习者进行全面的信息定制。众多与学习主题有关的游戏化元素也将在学习期间予以运用，以进一步提升完成课程学习的比率。新技术将进一步改善直播体验，使学生们可以立即获得详细的解答，并能在直播“课堂”上实时完成投票和调查，这让Shaw Academy教育工作者能够修改和改进教学内容，进一步提升满意度，并由此提升NPS（净推荐值）。

Shaw Academy联合创始人和首席执行官詹姆斯-伊根在谈及推出“Phoenix”平台时表示：“创造‘Phoenix’平台是Shaw Academy非常激动人心的一项发展。我们现在拥有了我们自己的可扩展直播教育平台，而且这个平台还能持续自我改进。这让我们能够进一步面向我们的学生进行个性化教学，并改善学习体验，而学生们的目标、梦想和抱负乃是我们最优先考虑的问题。我们的事业持续发展意味着到2017年底，我们每个月将能为200万新生提供教学服务。Phoenix让我们能够在提供教育方面展示真正的创新，为数百万新生提供教育，并继续推动降低教育成本。”

联系详情

John White - Shaw Academy企业事务负责人 - 电邮：john.white@shawacademy.com，电话：