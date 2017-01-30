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舒乐集团继续实施其收购和构建方略

2017年01月30日 23:10 编辑： 经理人网编辑
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德国普拉赫2017年1月30日电 /美通社/ --

德国普拉赫舒乐集团(Schoeller Group)的两位主理合伙人马丁-舒勒(Martin Schoeller)和克里斯多夫-舒勒(Christoph Schoeller)如今在可回收包装领域积极寻求收购机遇。从历史上看，金融机构投资者一直都被邀请与舒乐一起进行投资，以便为这一增长提供财务上的支持。JP摩根(JP Morgan)正是舒乐艾力博(Schoeller Allibert)的共同股东。

在过去20年里，Berolina、Wavin（威文）、Arca（阿卡，前身为“Perstorp”公司）和Linpac Allibert等多家公司被舒乐接管，并成功进行整合。

舒乐集团现在无意将其在Schoeller Allibert Group B.V.（舒乐艾力博集团公司）的股份出售。现在所持有的舒乐艾力博股份乃是舒乐集团的核心资产，该集团如今还在包装、物流和通信技术领域拥有其它子公司与合资事业，并且在非上市公司、流动资产和房地产领域管理更多的投资项目。

舒乐集团网址：http://www.schoellergroup.com

舒乐艾力博网址：http://www.schoellerallibert.com

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