大运会和2017年世博会将吸引世界各国的旅客来哈萨克斯坦

哈萨克斯坦阿斯塔纳2017年1月31日电 /美通社/ --

阿拉木图冬季大学生运动会和2017年阿斯塔纳《未来能源》世博会将向全世界展示亚洲一个新的旅游方向——哈萨克斯坦。

不久前阿拉木图启动了最引人入胜的体育比赛之一。仅仅几个月后，6月10日，不次于大运会的活动，2017年专业性世博会将在哈萨克斯坦阿斯塔纳正式开幕。

近期哈萨克斯坦被列入《纽约时报》今年的“最值得去的52个目的地”主要旅游排行。《纽约时报》记者指出，2017年阿斯塔纳世博会是一个很值得一去的关键活动。2017年世博会和大运会一样都会吸引世界各国的旅客来哈萨克斯坦。

世博会主办方为哈萨克斯坦居民和来宾准备了专门的路线，包括2017年世博会和许多名胜古迹。

旅客会有机会参观12个独特的自然公园，包括恰伦峡谷、库尔赛湖、波罗沃野、巴彦阿乌尔、喀喀拉里；入选联合国教科文组织《世界遗产名录》的名胜古迹（亚萨维陵墓，塔姆加利岩刻，丝绸之路沿途的名胜古迹）以及一些专门的路线，例如，世界上最大的拜科努尔航天发射场。

大运会和2017年世博会之前就签署了合作备忘录。阿拉木图Almaty Arena竞技场有世博会的品牌专区，顾客可以了解2017年世博会的关键活动、展览馆、参展商、项目、哈萨克斯坦的名胜古迹，还可以买票，到时候参观这次再生能源领域关键的全球活动。

2017年世界冬季大学生运动会于1月29日至2月8日在阿拉木图举行，是国际大学运动总会（FISU）旗下举办的大学生体育比赛。年龄17-28岁的在校大学生、研究生和毕业生都可以参加。这次有来自55个国家的2000名大学生。

关于2017年阿斯塔纳世博会

主题为《未来能源》2017年国际专业性世博会是一个展览娱乐活动，2017年6月10日至9月10日在哈萨克斯坦阿斯塔纳举行。为期93天的世博会将成为明年最为引人注目的文化平台。目前有112个国家和18个国际组织以确认参与。

在2017年世博会的框架内将拟定具有全球意义的纲领性文件，促进高能效生活方式和再生能源的应用。