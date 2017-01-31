Lexinta欣然宣布Lexinta集团马贝拉橄榄球学校落成

瑞士楚格2017年1月31日电 /美通社/ -- Lexinta联合马贝拉橄榄球俱乐部(Marbella Rugby Club)欣然宣布，Lexinta集团马贝拉橄榄球学校(Lexinta Group Marbella Rugby School)已经落成，该项目涉及来自马贝拉地区内4所学校的100多个孩子。

Lexinta集团马贝拉橄榄球学校的主要目标是鼓励6岁至12岁的孩子参加橄榄球球队运动，进一步发展他们的个性，充分了解橄榄球这项运动的内在价值。这项事业得到了西班牙橄榄球联合会（Spanish Federation of Rugby，网址：http://www.ferugby.es ）的支持，而且被包含进国际橄榄球理事会(World Rugby)的“Get into Rugby”（步进橄榄球）计划。

Lexinta非常荣幸能够赞助橄榄球学校项目，这能让人们认识集团为之充满热情的公益事业。Lexinta与社区领导人紧密合作，确保他们的公益项目能够为世界带来持久的长远影响。Lexinta集团非常荣幸能够和马贝拉橄榄球俱乐部进行合作，也很高兴能够扩展承诺，为Lexinta集团马贝拉橄榄球学校提供冠名赞助。

Lexinta总裁和创始人俾斯麦-巴迪利亚(Bismark Badilla)说过这样一句话：“如果不帮助别人，那么其他一切的事情均无意义。”这句话深得Lexinta慈善理念的精髓。