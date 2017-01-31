报告揭示全球非政府组织如何使用在线技术和社交媒体

- Public Interest Registry与Nonprofit Tech for Good公布《2017年全球非政府组织在线技术报告》主要发现

弗吉尼亚州雷斯顿2017年1月31日电 /美通社/ -- .org、.ngo和.ong域名的非营利性运营商Public Interest Registry与Nonprofit Tech for Good今天共同发布《2017年全球非政府组织在线技术报告》(2017 Global NGO Online Technology Report)结果。这是该年度报告第二次发布，揭示了全球非政府组织(NGO)如何使用网络、电子邮件和移动传播，以及在线筹款工具和社交媒体。

该报告详细介绍了对非洲、亚洲、澳大利亚和大洋洲、欧洲，北美洲和南美洲153个国家中的4,908家非政府组织进行调查后得出的重要发现。与2016年的调查相比，今年的报告在参与者数量上增加了近一倍。调查结果包括比较不同地区的非政府组织如何利用互联网来提高知名度和筹资，以及非政府组织是否发现特定的在线和移动传播工具可有效推动传播和筹款策略的执行。

全球主要调查结果如下：

92%的受访者拥有一家网站， 其中78%兼容移动设备。

其中78%兼容移动设备。 只有38%的受访者定期发布博客。

超过68%的受访者表示，他们的组织使用.org域名，9.2%使用.com域名。

电子邮件是与捐赠者进行沟通的首选形式， 71%的受访者定期发送电子邮件更新 ，而15%定期向支持者发送短信。

，而15%定期向支持者发送短信。 67%的受访者接受在线捐赠。

95%的受访者承认社交媒体可有效提升品牌的在线知名度，而 只有 66%的受访者表示高层领导支持以社交媒体为主要手段来推动在线传播和筹款策略 。

。 Facebook是首选社交媒体平台，92%的受访者在Facebook上创建了专门的页面，其次是Twitter（72%）和YouTube（55%）。

Nonprofit Tech for Good创始人Heather Mansfield表示：“该非政府组织在线技术报告是具有开创性的，因为它是目前唯一专门研究世界各地的非政府组织如何使用在线技术的年度研究项目，并揭示出各个地区在技术上存在的差距。随着全球互联网基础设施的不断完善，我们希望，这项调查未来能够证明，全球越来越多的非政府组织同样能够利用互联网来推动慈善事业的发展和社会变革。”

亚洲主要调查结果包括：

亚洲表示拥有一家网站（ 84%）和定期发布博客（35%）的受访者比例低于 全球平均水平。

全球平均水平。 亚洲表示定期发送手机短信（ 31%）的受访者比例高于 全球平均水平。

全球平均水平。 只有 47%的受访者接受在线捐赠 。

。 86%的亚洲受访者创建了 Facebook页面， 53%的拥有Twitter页面。

53%的拥有Twitter页面。 51%的亚洲受访者通过社交媒体来进行现场报道。

Public Interest Registry首席执行官Brian Cute说道：“我们发现，全球非政府组织都利用互联网来推动自己的事业，但是一个地区的互联网基础设施的现状可能会影响他们在世界各地宣传自己使命的能力。该报告让我们看到了挑战、痛点，从根本上说也就是通过网络为非政府组织提供支持并为他们创造保持连接的基础的机会。”

有关本次调查结果和方法论的更多信息，以及下载完整报告和图表，请访问：http://www.techreport.ngo。